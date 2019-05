Hätkähdyttävä kuva: ”Boris-pelko” iski heti – Johnson haluaa Britannian uudeksi pääministeriksi

Britannian tulee olla valmis lähtemään Euroopan unionista ilman erosopimusta, mikäli maa haluaa neuvotella toimivan erosopimuksen, Britannian parlamenttiedustaja ja seuraavaksi pääministeriksi pyrkivä konservatiivien Boris Johnson sanoo.

”Me jätämme EU:n lokakuun 31. päivänä, sopimuksella tai ilman sitä. On valmistauduttava sopimuksettomaan eroon, jos haluaa saada hyvän erosopimuksen.”

Johnson kertoi näkemyksistään tänään Sveitsin Interlakenissa järjestetyssä talouskonferenssissa. Kommenteista uutisoi muun muassa Reuters.

Johnsonin Trump-tyyliset kovaan neuvottelutaktiikkaan viittaavat diili-puheet ovat herättäneet markkinoilla tuoreeltaan pelkoa.

Niin sanotun kovan eli sopimuksettoman brexitin riskiä pidetään varsin korkeana, mikäli Johnson todella nousee Britannian johtoon. Johnson on ilmoittanut haluavansa uudeksi pääministeriksi.

Uutistoimisto Bloombergin pääekonomistin Michael McDonough upotti tviittiinsä graafin, joka osoittaa, kuinka vahvasti Johnsonin valinnan todennäköisyys korreloi punnan kurssiin. Todennäköisyyden noustessa punnan alamäki on jyrkentynyt.

UPDATE: (MSG me on @TheTerminal if you want me to share this chart) pic.twitter.com/4rmVkVSFuX

— Michael McDonough (@M_McDonough) May 24, 2019