Donald Trumpilta taas outo tviitti: ”Pohjois-Korean pikkuaseet eivät häirinneet minua”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiheuttanut Japanin-vierailullaan hämmenystä Pohjois-Koreaa koskevalla Twitter-päivityksellään.

”Pohjois-Korea laukaisi joitain pikkuaseita, mikä häiritsi joitain hallinnossani, ja muitakin, mutta minua ei. Uskon, että Kim pitää lupauksensa minulle”, Trump tviittasi ennen tapaamistaan Japanin pääministerin Shinzo Aben kanssa.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?