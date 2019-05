EU:n kovistelu puskee Italiaa uusiin vaaleihin: ”Hallitus jatkaa korkeintaan muutamia viikkoja”

Euroopan komission keskiviikkona Italian valtiovarainministeri Giovanni Trialle lähettämä kirje saattaa olla viimeinen isku Legan ja Viiden tähden liikkeen populistihallitukselle.

Corriere della Seran tietojen mukaan pääministeri Giuseppe Conte tapaa tänään torstaina presidentti Sergio Mattarellan, jonka kerrotaan olevan valmis hajottamaan parlamentin ja määräämään uudet vaalit.

Euroopan komissio vaatii kirjeessään Italialta vastausta siihen, miksi maa ei ole pienentänyt budjettialijäämäänsä sovitusti. Komissio viittaa sekä vuoden 2018 että kuluvan vuoden lukuihin. Italian on vastattava viimeistään huomenna perjantaina. Komissio uhkaa Italiaa 3,5 miljardin euron sakoilla.

Eurovaalien voittoa Italiassa koko viikon juhlinut äärioikeistolaisen Legan johtaja ja varapääministeri Matteo Salvini on vastannut kovin sanoin.

”Luuleeko komissio tosissaan, että tilanteessa, jossa työttömyys on joillakin Italian alueilla 50 prosentissa ja kun meidän on kiireesti löydettävä lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia, joku Brysselissä voisi vanhojen sääntöjen perusteella sakottaa meitä. Aion käyttää kaiken energiani siihen, että nämä vanhan keskiaikaiset säännöt muutetaan”, hän sanoi radiohaastattelussa.

Komission kirje ja Salvinin julkinen reaktio siihen huolestuttavat erityisesti presidentti Mattarellaa. Kyseessä on jo toinen kerta, kun komissio puuttuu Italian talouspolitiikkaan populistihallituksen kaudella. Edellisen kerran se lähetti vastaavanlaisen kovistelukirjeen viime lokakuussa. Italiassa puhutaankin jo yleisesti uusista vaaleista ensi syyskuussa.

Lue myös:

EU-komissiolta ennennäkemätön teko: Hylkäsi Italian budjetin

Arvostetulta ekonomistilta hyytävä varoitus: ”Italia on ajamassa suoraan päin seinää”

Italian hallitus on natissut liitoksissaan jo jonkin aikaa, eikä eurovaalien tulos auttanut asiaa. Lega nosti kannatuksensa yli 30 prosenttiin, mutta hallituskumppani Viiden tähden liikkeen kannatus putosi rajusti ja jäi alle 20 prosentin. Torstaina Viiden tähden liike järjestää jäsenilleen nettiäänestyksen poliittisen johtajansa ja varapääministeri Luigi Di Maion kohtalosta.

”Hallitus jatkaa korkeintaan muutamia viikkoja”, Legan sisältä on viestitetty useaan otteeseen medialle tällä viikolla.

Legaa hiertää etenkin se, että Viiden tähden liikkeellä on edelleen enemmistö Italian parlamentissa. Niinpä hallitus on toistaiseksi onnistunut toteuttamaan vain Viiden tähden liikkeelle tärkeän kansalaispalkan, mutta Legan ajamat tasavero ja Lyonin ja Torinon välinen nopea junayhteys ovat saaneet odottaa. Salvinin linjasikin vaalivoittonsa jälkeen, että tasavero ja TAV-juna toteutetaan nyt hinnalla millä hyvänsä.

Jos Viiden tähden liike päättää korvata Di Maion toisella kovempaa linjaa ajavalla henkilöllä, se saattaa olla ongelma Salvinille, joka ei ole säästellyt sanojaan tiettyä Viiden tähden liikkeen vaikuttajia kommentoidessaan.

Uudet vaalit voidaan Italian lakien mukaan järjestää aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun presidentti on hajottanut parlamentin. Jos italialaiset äänestäisivät mahdollisissa uusissa vaaleissa kuten sunnuntain eurovaaleissa, Italia saisi todennäköisesti äärioikeistolaisen hallituksen, sillä Lega saattaisi pystyä muodostamaan hallituksen yhdessä kaikkein äärioikeistolaisimman italialaispuolueen Fratelli d’Italian kanssa jopa ilman Silvio Berlusconin johtaman Forza Italian apua.

Osa Italiaa tiiviisti seuraavista kansainvälisistä ekonomisteista pitääkin komission kirjettä politikointina.

”Kirjeessä on oikea arvio Italian tilanteesta, mutta komission ei silti olisi pitänyt julkistaa tällaista juuri nyt. Vaarana on, että tekninen talouteen liittyvä asia kasvattaa populistien kannatusta eri puolilla koko Eurooppaa”, Columbian yliopiston professori Adam Tooze kommentoi Financial Timesille (FT).

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entinen pääekonomisti Olivier Blanchard puolestaan huomauttaa, ettei Italian tilanteessa ole tapahtunut muutosta.

”En näe mitään sellaista, mikä kertoisi suuresta muutoksesta”, hän sanoo FT:lle.

Salvini kokoaa parhaillaan äärioikeistolaista ryhmää Euroopan parlamenttiin. Hän on puhunut toiveista kasvattaa ryhmän koko ainakin 100 meppiin. Tutkijoiden mukaan oikeistopopulistisella euroskeptikkojen ryhmällä ei sen koosta riippumatta olisi vaa’ankieliasemaa Euroopan parlamentissa, koska enemmistöt voidaan rakentaa muiden ryhmien varaan. Lue tarkemmin: Tutkija Jussi Halla-ahon uudesta kansallismielisten ryhmästä: ”Laajamittaista yhdistymistä ei näkyvissä – en tiedä mistä lisäpaikat tulisivat”

LUE MYÖS:

Tunnetut taloustieteilijät varoittavat täysin uudesta Italia-riskistä: ”Todellinen uhka seuraavina vuosina”

Varoitus koko Euroopalle: Matteo Salvini harkitsee temppua, josta seuraisi iso rytinä

”Kovaa brexitiä pahempi Euroopalle” – Italian riski huolettaa