Uusi tieto Italiasta: Hallituksen takaraja lyötiin lukkoon – ”Meillä ei ole varaa korjaukseen”

Italian hallituspuolueita johtavat Legan Matteo Salvini ja Viiden tähden liikkeen Luigi Di Maio ovat antaneet hallitusyhteistyölle kaksi kuukautta aikaa. Il Sole 24 Ore –talouslehden mukaan he ovat sopineet, että 19. heinäkuuta hallituksen kohtalo ratkeaa tavalla tai toisella.

Italian hallitus on natissut liitoksissaan jo jonkin aikaa, eikä eurovaalien tulos auttanut asiaa. Lega nosti kannatuksensa yli 30 prosenttiin, mutta hallituskumppani Viiden tähden liikkeen kannatus putosi rajusti ja jäi alle 20 prosentin.

Torstaina Viiden tähden liikkeen Luigi Di Maio sai liikkeen jäseniltä tuen jatkolleen varapääministerinä selvin luvuin: 80 prosenttia nettiäänestykseen osallistuneista jäsenistä tuki Di Maioa.

Tilannetta ei helpota se, että Italian on tänään määrä vastata Euroopan komissiolle, joka on puuttunut maan paisuvaan budjettialijäämään. Tilanne huolestuttaa etenkin presidentti Sergio Mattarellaa, jonka on kerrottu olevan jo valmis parlamentin hajottamiseen ja uusien vaalien määräämiseen. Lue tarkemmin: EU:n kovistelu puskee Italiaa uusiin vaaleihin: ”Hallitus jatkaa korkeintaan muutamia viikkoja”

Italian valtiovarainministeri Giovanni Tria on pyrkinyt rauhoittamaan tilannetta korostamalla, että komission kirjeessä on kyse muodollisuuksista.

”Italialla ei ole mitään syytä alkaa korjailemaan budjettia. Yleisesti heikossa taloustilanteessa meillä ei ole varaa talouspoliittisiin korjauksiin”, hän kommentoi Bloombergin mukaan.

Legaa hiertää etenkin se, että Viiden tähden liikkeellä on edelleen enemmistö Italian parlamentissa. Niinpä hallitus on toistaiseksi onnistunut toteuttamaan vain Viiden tähden liikkeelle tärkeän kansalaispalkan, mutta Legan ajamat tasavero ja Lyonin ja Torinon välinen nopea junayhteys ovat saaneet odottaa. Salvinin linjasikin vaalivoittonsa jälkeen, että tasavero ja TAV-juna toteutetaan nyt hinnalla millä hyvänsä.

Viiden tähden liike ilmoitti perjantaina, että 15 prosentin tasavero on sille OK, mutta sitä ei saa rahoittaa muilla veronkorotuksilla.

”Tasavero voidaan toteuttaa alijäämää kasvattamalla”, Viiden tähden liikkeestä kerrottiin julkisuuteen perjantaina.

Muun muassa La Repubblica –lehti ennakoi tämän ajavan Italian uudelle törmäyskurssille Euroopan komission kanssa.

Viiden tähden liikkeessä taas ei katsota hyvällä Legassa ilmitulleita lahjonta- ja väärinkäytöstapauksia. Viimeksi torstaina Legaa edustava valtiosihteeri Edoardo Rixi joutui eroamaan väärinkäytöstuomion takia.

Yhä useamman arvion mukaan italialaiset äänestävät uusissa vaaleissa kesän jälkeen, mahdollisesti lokakuussa.

Jos italialaiset äänestäisivät mahdollisissa uusissa vaaleissa kuten sunnuntain eurovaaleissa, Italia saisi todennäköisesti äärioikeistolaisen hallituksen, sillä Lega saattaisi pystyä muodostamaan hallituksen yhdessä kaikkein äärioikeistolaisimman italialaispuolueen Fratelli d’Italian kanssa jopa ilman Silvio Berlusconin johtaman Forza Italian apua.

Sijoitusmarkkinoilla Italian tilannetta on seurattu suhteellisen rauhallisin mielin perjantai-iltapäivään asti. Silloin Italian 5-vuotisen valtionlainan korko nousi korkeammaksi kuin Kreikan vastaavan. Lue tarkemmin: Historiallinen käänne Italiassa: 5-vuotisen lainan korko korkeampi kuin Kreikalla

Perjantaina Italian tilanteesta saatiin huolestuttavia lukuja, kun maan bkt:n kerrottiin kasvaneen tammi-maaliskuussa vain 0,1 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella kasvun odotettiin olevan 0,2 prosenttia.

