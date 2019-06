Donald Trumpilta yllättävä paljastus tv:ssä – Haastaja Joe Biden poltti päreensä välittömästi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo televisiokanava ABC:n haastattelussa, että presidentinvaaleissa hän ottaisi vastaehdokkaastaan tietoja ulkomaisilta valtiollisilta tahoilta.

ABC kysyi Trumpilta, ottaisiko hän vastaan tietoja esimerkiksi Kiinalta tai Venäjältä vai antaisiko hän tiedot liittovaltion poliisi FBI:lle.

”Luulen, että tässä voisi tapahtua molemmat”, Trump vastaa.

”Ehkä sitä voisi haluta kuunnella, eikä kuuntelemisessa ole mitään väärää”, hän jatkaa.

”Jos joku soittaisi vaikka jostain Norjasta ja sanoisi, että meillä on tietoja kilpailijastasi, niin luulenpa, että haluaisin kuulla sen.”

Demokraattien seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Joe Biden katsoi Trumpin toivottaneen ulkomaisen vaikuttamisen ”taas tervetulleeksi” seuraaviin vaaleihin. Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit marraskuussa 2020.

”Kyse ei ole enää politiikasta. Tämä on uhka kansalliselle turvallisuudellemme. Amerikkalaisen presidentin ei pitäisi hakea apua ja yllyttää niitä, jotka pyrkivät heikentämään demokratiaa”, Biden tviittasi heti haastattelun julkaisun jälkeen.

President Trump is once again welcoming foreign interference in our elections. This isn’t about politics. It is a threat to our national security. An American President should not seek their aid and abet those who seek to undermine democracy.

— Joe Biden (@JoeBiden) 13. kesäkuuta 2019