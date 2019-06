Omanin tankkeri-iskut ihmetyttävät tutkijoita: ”Joku yrittää provosoida sotaa USA:n ja Iranin välille – mutta kuka?”

Omaninlahden tankkeri-iskujen pelätään johtavan sotaan Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Tutkijoiden mukaan ei kuitenkaan ole täysin varmaa, että Iran on iskujen takana.

Pentagon julkaisi perjantaina videon, jossa Iranin vallankumouskaartin sotilaat irrottavat räjähtämätöntä miinaa japanilaisaluksesta. Amerikkalaisten mukaan video todistaa Iranin olevan osallinen iskuissa.

Iran puolestaan on kiistänyt ”minkäänlaisen sekaantumisen”. Ulkoministeri Mohammad Javad Zarif vihjaa uutistoimistojen mukaan, että Iranin viholliset olisivat hyökkäysten takana. Hän korosti vuoropuhelun tärkeyttä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin osallisuudesta ei ole epäilystäkään.

”Iran teki sen ja he tietävät sen hyvin itsekin”, hän sanoi perjantaina Financial Timesin mukaan.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt ei yllättynyt USA:n kovasta kannasta.

”Ei yllätä, että USA sanoo Iranin olevan vastuussa tankkeri-iskuista. Muut maat kysyisivät lisää todisteita, mutta USA tulee nyt pyytämään liittolaisiltaan tukea kostoiskulle”, hän tviittaa.

It’s not surprising that US says that Iran was responsible for the tanker attack. Others would be asking for more detailed assessments of the situation. But the US will now ask key allied nations to endorse reprisals. https://t.co/6jHu7Ecb9O