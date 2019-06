Donald Trumpin Iran-hötkyily hämmentää: Määräsi iskun, mutta perui sen saman tien – ”Luulen, että he tekivät virheen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi myöhään torstaina sotilaallisen iskun Irania vastaan, mutta perui sen vain hetkeä myöhemmin.

Asiasta kertoo The New York Times virkamieslähteisiin viitaten. Lähteen mukaan operaatio oli jo käynnissä, kun Valkoisesta talosta tuli käsky keskeyttää se.

Uutistoimistojen tietojen mukaan Trumpin neuvonantajat ovat hyvin eri mieltä iskun tekemisestä.

”Trump on epäillyt pitkään, että (neuvonantaja) John Bolton yrittää manipuloida häntä aloittamaan sodan. Trump haluaa painostaa Irania, mutta näyttää siltä, ettei hän halua sotaa”, Brookings-instituutin ulkopolitiikan asiantuntija Tom Wright kommentoi Financial Timesille.

Ex-presidentti Barack Obaman neuvonantajiin kuulunut Colin Kahl arvioi, että presidentin neuvonantajat saattoivat olla iskun puolella, mutta Pentagon lopulta esti sen.

Entinen suurlähettiläs Michael McFaul puolestaan huomauttaa, ettei isku Irania vastaan edistä millään tavoin Trumpin tavoitetta saada Iran luopumaan ydinohjelmastaan.

Iranin ja Yhdysvaltain välit kiristyivät torstaina, kun Iran kertoi ampuneensa alas maan ilmatilassa amerikkalaisen miehittämättömän vakoilulennokin. Amerikkalaisten mukaan lennokki ammuttiin alas kansainvälisessä ilmatilassa Hormuzinsalmessa.

Presidentti Trump sanoi ensin Iranin tehneen ”suuren virheen”, mutta arvioi myöhemmin, että kyseessä saattoi olla yksittäisen kenraalin irtiotto.

”Luulen, että todennäköisesti Iran teki virheen. On vaikea uskoa, että se tehtiin tarkoituksella.”, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti torstaina Yhdysvaltojan käyttämästä sotilaallista voimaa Irania vastaan.

”Se (sotilaallinen isku Irania vastaan” olisi katastrofi, koska se loisi väkivaltaa ja mahdollisesti lisäisi alueelta pakenevien ihmisten määrää”, Putin sanoi Venäjän television perinteisellä kyselytunnilla vastatessaan venäläisten kysymyksiin. Lausunnosta uutisoi uutistoimisto TASS.

LUE LISÄÄ: Donald Trump: ”Iran teki erittäin suuren virheen” - Vladimir Putin varoittaa katastrofista

"Trump’s national security advisers split about whether to respond militarily. Pompeo, Bolton, & Haspel had favored a military response. But top Pentagon officials cautioned that such an action could result in a spiraling escalation with risks for American forces in the region." — Colin Kahl (@ColinKahl) June 21, 2019