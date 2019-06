Tutkija varoittaa USA:n ja Iranin tilanteesta: ”Jos Iran jatkaa, sota näyttää väistämättömältä”

Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh varoittaa Iranin ja Yhdysvaltojen välein kärjistymisestä. Hänen mukaansa sodan syttyminen on lähellä.

”Entisenä iranilaisena en voi muuta kuin seurata tilannetta herkeämättä – onko viimein se hetki käsillä, kun kansainvälinen yhteisö saa Iranin niskuroinnista tarpeekseen ja hyökkää? Vaihtuuko valta, kukistuisiko viimein papisto”, hän pohtii IL-blogissaan.

Salehzadeh pitää hyvinkin mahdollisena, että Iran on kaikkien tilanteen kärjistäneiden iskujen takana. Iran on tällä viikolla myöntänyt pudottaneensa amerikkalaisen miehittämättömän vakoilulennokin. Lisäksi viime viikolla myös Persianlahdella hyökättiin tankkialuksia vastaan ja noin kuukausi sitten Fujairan sataman edustalla hyökättiin neljää rahtialusta vastaan.

Lue myös: Omaninlahden tankkeri-iskut ihmetyttävät tutkijoita: ”Joku yrittää provosoida sotaa USA:n ja Iranin välille – mutta kuka?”

”Iranin talous on huonossa kunnossa, talouspakotteiden seurauksena öljyvienti on kääntynyt laskuun, kun työttömyys ja kansalaisten tyytymättömyys vallanpitäjiä kohtaan on kasvanut entisestään. Samalla tiedetään, että Iranin presidentti Hassan Rouhani sekä islamilaisen vallankumouskaartin komentajat ovat uhanneet tekevänsä Persianlahden kautta kulkevan kansainvälisen öljyreitin turvattomaksi, mikäli kansainvälinen yhteisö ryhtyy laajemmin boikotoimaan iranilaista öljyä. Koska reitin turvattomuus vaikuttaisi merkittävästi globaaliin öljykauppaan, ovat Yhdysvallat ja Israel kiirehtineet vastaamaan uhkaukseen toteamalla taistelevansa kaikin voimin Iranin aiheuttamia uhkia vastaan. Tällä hetkellä tilanne öljyreitillä on epästabiili. Jos Iran jatkaa provosoinnin tiellä, sota näyttää väistämättömältä”, Salehzadeh kommentoi.

Yllättävää hänen mukaansa on se, että Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta on löytynyt kärsivällisyyttä näinkin pitkään. Samaan aikaan Iran vetää Salehzadehin mukaan kovaa linjaa. Hän muistuttaa, että maan ylin johtaja Khamenei antoi viime viikolla Japanin pääministerin vierailun yhteydessä lausunnon, jossa jyrkin sanankääntein ilmoitti, että Iran ei ole valmis neuvottelemaan USA:n kanssa ja että Trump ei ole sen arvoinen, että Iranin johtajat istuisivat hänen kanssaan.

Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat kiristyneet siitä lähtien, kun Trump irtisanoi Iranin kanssa tehdyn sopimuksen, jonka oli määrä estää Iranin ydinaseen kehittäminen. Hän on myös lisännyt Iranin vastaisia pakotteita.

”Pakotteet ovat heikentäneet tavallisten kansalaisten elämää entisestään. Iranin valuutan arvo on melkein puolittunut dollariin nähden. Kansa elää kurjuudessa. Iranin kansa on kyllästynyt pakotteisiin ja taloudelliseen kitkuttamiseen, joka jatkuvasti kohdistuu heidän elämäänsä uppiniskaisen papiston huonon politiikan johdosta. Vaikka he pitävät maataan johtavaa papistoa syyllisenä ahdinkoon, he samalla syyttävät Yhdysvaltoja siitä, että se jatkuvilla pakotteillaan synnyttää lisää työttömyyttä ja kurjuutta tavallisille kansalaisille”, Salehzadeh sanoo.

Hän arvioi, ettei Iranin papisto ei ole tällä hetkellä halukas neuvottelemaan ja haluaa ”pullistella lihaksiaan” USA:lle ja tämän liittolaisille. Samalla Salehzadeh huomauttaa, että myös Donald Trump näyttää tällä kertaa olevan tosissaan.

”Mikäli Iran ei antaudu, hän vakuuttaa olevansa valmis voimankäyttöön. Myös Iran pullistelee lihaksiaan ja vakuuttaa puolustautuvansa viimeiseen mieheen. Nyt sopii vain toivoa, että tavalliset iranilaiset eivät joudu maksamaan selkänahastaan suurvaltojen nokittelua. Paras skenaario olisi, että kansainvälinen huomio katalysoisi kansan kauan kaipaaman muutoksen ja tavalla tai toisella diktaattorinen papisto saataisiin kammettua pois vallasta.”

Donald Trump määräsi myöhään torstaina sotilaallisen iskun Irania vastaan, mutta perui käskyn 10 minuuttia myöhemmin. Myöhemmin presidentti ilmoitti USA:n olevan valmis neuvotteluihin, mutta Iranin ydinaseiden valmistusta ei tulla missään tapauksessa sallimaan.

”En halua sotaa, mutta jos sellainen tulee, siitä tulee ennennäkemätön tuho siinä tapauksessa, että konfliktiin ajaudutaan”, hän sanoi uutistoimistojen mukaan NBC:lle.

