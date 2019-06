Donald Trumpilta tyly viesti Iranille: ”Mihin tahansa hyökkäykseen vastataan musertavalla voimalla”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastaa Twitterissä Iranin valtionjohdolle, joka on syyttänyt amerikkalaisia muun muassa valehtelusta maanantaina asetettujen uusien Iranin vastaisten pakotteiden vuoksi.

”Iranin lausunto on hyvin tietämätön ja loukkaava. Se osoittaa vain, etteivät he ymmärrä todellisuutta. Mihin tahansa Iranin hyökkäykseen Amerikkaa vastaan vastataan suurella ja musertavalla voimalla. Musertava voi tarkoittaa myös tuhoavaa”, Trump viittasi tiistaina alkuillasta Suomen aikaa.

Trump allekirjoitti määräyksen uusista pakotteista maanantaina. Pakotteet kohdistuvat ajatollah Ali Khameneihin ja Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarifiliin.

”Määräys uusista pakotteista kertoo, että olette valehdelleet sanoessanne olevanne halukkaita neuvottelemaan. Maanantaina julkistetut pakotteet ovat täysin tehottomia”, Iranin presidentti Hassan Rouhani sanoi uutistoimistojen mukaan.

Iranin ulkoministeriön edustaja Abbas Mousavi puolestaan sanoi omassa lausunnossaan, että uudet pakotteet tarkoittavat diplomaattisen vaiheen loppua.

”Iranin johto ei ymmärrä sanoja ”mukava” tai ”myötätunto”, ei ole koskaan ymmärtänyt. Surullista kyllä, ainoat asiat, joita he ymmärtävät ovat teho ja voima. USA on maailman mahtavin sotilasvoima”, Trump kommentoi.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tiistaina olevansa huolissaan Iranin ja Yhdysvaltojen välien kiristymisestä.

”Uudet pakotteet ovat hälyttävä viesti siitä, että tilanne on kehittymässä erittäin huonon skenaarion mukaan”, Lavrov kommentoi uutistoimisto TASSille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti viime viikolla Yhdysvaltojan käyttämästä sotilaallista voimaa Irania vastaan. Lue lisää: Donald Trump: ”Iran teki erittäin suuren virheen” - Vladimir Putin varoittaa katastrofista

Venäjänturvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrushev ilmoitti tiistaina, että venäläistietojen mukaan Iranin viime viikolla alasampuma amerikkalainen vakoilulennokki oli Iranin ilmatilassa. Yhdysvallat on sanonut sen olleen kansainvälisessä ilmatilassa.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone..