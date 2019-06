Tutkija varoittaa uusista kyberiskuista Iranin ja USA:n välillä: ”Saattaa lähteä kokonaan käsistä”

Ajatuspaja Eurasia Groupin tutkija Kevin Allison odottaa Iranin vastaavan Yhdysvaltojen kyberiskuun, joka kohdistui Iranin ohjusjärjestelmiin.

”Odotettavissa on itse asiassa lisää digitaalisia metkuja molemmilta osapuolilta. Iran on tunnettu amerikkalaisiin kohdistuneista kyberiskuista ja USA:n virkamiehet ovat jo varoittaneet uusista iskuista. Kun presidentti Donald Trumpin keinot taloudelliseen painostamiseen alkavat olla lopussa, hän luultavasti pitää kybervaihtoehtoa yhä houkuttelevampana. Se on tapa vahingoittaa Irania ilman laajemman sodan provosointia”, teknologian käyttään geopolitiikassa erikoistunut Allison kommentoi Eurasia Groupin viikkokatsauksessa.

Trump määräsi viime viikolla kyberiskun Iranin ohjusten ja rakettien laukaisujärjestelmiin sen jälkeen, kun Iran oli ampunut alas Yhdysvaltain miehittämättömän lennokin torstaina. Maanantaina hän määräsi myös uusia Iranin vastaisia talouspakotteita.

Allisonin mukaan kyberisku on vahva viesti.

”Presidentti Trump ei halunnut pahentaa konfliktia, mutta hän halusi vastata. Kyberisku ei ole läheskään niin provokatiivinen kuin fyysinen pommitus, joka tappaa ihmisiä.”

Allison korostaa, etteivät kyberiskutkaan ole täysin riskittömiä.

”Koodia voidaan käyttää tarkoituksiin, joihin se ei alun perin ollut tarkoitettu. Se johtaa sekä iskun sivuvaikutuksiin että ennakoimattomiin vaikutuksiin. Kybertodellisuudessa konflikteilla ei ole juuri lainkaan sääntöjä eikä sovittua tapaa vastata iskuihin. Tästä kaikesta seuraa se, että kyberisku saattaa lähteä kokonaan käsistä.”

Donald Trump ilmoitti tiistaina, että mihin tahansa Iranin hyökkäykseen Amerikkaa vastaan vastataan ”suurella ja musertavalla voimalla”. Musertava voi Trumpin mukaan tarkoittaa myös tuhoavaa.

Uutiskanava CNN:lle puhuneet ranskalaiset sotilaislähteet arvioivat, ettei Trumpilla on aikomustakaan sovitella tilannetta Iranin kanssa, vaikka amerikkalaispresidentti on vakuuttanut haluavansa välttää täysimittaista sotaa.

Arvostetun puolueettoman ajatushautomon Council on Foreign Relationsin pääjohtaja, entinen amerikkalaisdiplomaatti Richard Haass puolestaan varoittaa Trumpin kovien sanojen saattavan vain ärsyttää iranilaisia ja johtavan uusiin lennokin pudottamisen tai tankkeriskujen kaltaisiin tapauksiin, joihin USA:n on vastattava.

”He (iranilaiset) vastaavat ja yhtenä päivänä huomaamme, että meidän on vastattava sotilaallisesti”, hän kommentoi CNN:lle.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tiistaina olevansa huolissaan Iranin ja Yhdysvaltojen välien kiristymisestä.

”Uudet pakotteet ovat hälyttävä viesti siitä, että tilanne on kehittymässä erittäin huonon skenaarion mukaan”, Lavrov kommentoi uutistoimisto TASSille.

Venäjänturvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrushev ilmoitti tiistaina, että venäläistietojen mukaan Iranin viime viikolla alasampuma amerikkalainen vakoilulennokki oli Iranin ilmatilassa. Yhdysvallat on sanonut sen olleen kansainvälisessä ilmatilassa.

