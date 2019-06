Donald Trumpin lausunnoista nousi jälleen kohu – Tutkija: ”Hän ei edusta Yhdysvaltoja”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kohauttanut juuri G20-kokouksen alla antamillaan kommenteilla Yhdysvaltain liittolaisista. Osansa ovat saaneet muun muassa Eurooppa ja Japani.

Eurooppaa Trump on arvostellut erityisesti kilpailuoikeudellisista toimista amerikkalaisia teknologiayhtiöitä kuten Googlea ja Facebookia vastaan. Japani puolestaan sai ryöpytystä puolustusliitosta Yhydsvaltain kanssa.

”EU:n virkamiehet, kuten (kilpailukomissaari Margrethe) Vestager vihaavat Amerikkaa. Syytteet amerikkalaisia yhtiöitä vastaan pitäisi nostaa Yhdysvalloissa, ei Euroopassa”, Trump sanoi Fox Businessin haastattelussa keskiviikkona.

Samassa haastattelussa Trump arvosteli puolustusliiton Japanin kanssa olevan epätasa-arvoinen.

”Jos Japani vastaan hyökätään, me joudumme sotimaan kolmatta maailmansotaa. Me suojelemme heitä hinnalla millä hyvänsä, mutta jos meitä vastaan hyökätään, japanilaiset eivät tee mitään.”

Ajatushautomo Atlantic Councilin tutkija, ekonomisti Anders Åslund pitää Trumpin lausuntoja outoina.

”Ainoat, joita hän ei arvostele ovat Venäjä, Israel, Saudi Arabia ja Arabiemiirikunnat. Nähtävästi hän edustaa Trumpin perheen liiketoimia eikä Yhdysvaltoja”, Åslund tviittaa.

The only leaders Trump does not criticize are those of Russia, Israel, Saudi Arabia & UAE. Apparently he represents the Trump family business & not the US. Why isn’t the US represented at the G-20? https://t.co/12t61FF62Y