Kim Jong-unin ja Donald Trumpin yllätystapaaminen: ”Haluaisin tavata ihan vain kätelläkseni häntä ja sanoakseni hei”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa tänään Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välissä sijaitsevalla demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Trump saapui Etelä-Korean pääkaupunki Souliin G20-kokouksen jälkeen lauantaina keskustellakseen Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin kanssa. Ennen lähtöä hän päätti päivittää Twitter-tilinsä.

”Jos Pohjois-Korean johtaja Kimille sopii, haluaisin tavata hänet demilitarisoidulla vyöhykkeellä ihan vain kätelläkseni häntä ja sanoakseni hei(?)!”

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!