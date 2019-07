Ruotsi sijoittaa ohjusjärjestelmän Gotlantiin – Armeijan komentaja: Itämerestä tuli ”dynamiittia”, Venäjän uhka ei ole hävinnyt mihinkään

Venäjän uhka ei ole poistunut mihinkään, sanoo Ruotsin puolustusvoimien komentaja, kenraali Micael Bydén Kauppalehdelle.

Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan jännitteet kasvoivat myös Itämerellä. Erityisen kireältä tilanne näytti kaksi vuotta sitten, kun Ruotsi ja Venäjä järjestivät omat massiiviset sotaharjoituksensa samanaikaisesti. Ruotsin Aurora-harjoitus oli suurin harjoitus 20 vuoteen ja siihen otti osaa 20 000 sotilasta Ruotsista ja eri maista.

Vaikka samanaikaisia suurharjoituksia ei idässä ja lännessä ole sen jälkeen pidetty, katsoo Bydén, että tilanne on yhä räjähdysherkkä.

”Tässä on dynamiittia.”

”Itämerestä on tullut ikään kuin leikkauspiste idän ja lännen välissä. Sotilaallinen läsnäolo on suurta suhteellisen rajatulla alueella ja siksi tilanteita voi syntyä herkästi.”

”Tilanne ei ole muuttunut miksikään. Tällä hetkellä me emme näe mitään tendenssiä positiivisempaan tai yhä negatiivisempaan kehitykseen.”

”Venäjä on yhä Venäjä ja meidän aluettamme kohtaan on suurta kiinnostusta. Mitään jännitteiden lientymistä en näe.”

Kauppalehti tapasi Bydénin Gotlannin saarella Visbyssä keskellä Itämerta. Sijaintia on pidetty strategisesti merkittävänä ja Krimin kriisi herätti ruotsalaiset ajatukseen, että jos Venäjä päättäisi hyökätä Ruotsiin, Gotlanti voisi olla maihinnousu- ja maahanlaskujoukkojen ensimmäinen kohde. Aiemmin lakkautettu Gotlannin rykmentti päätettiin perustaa uudelleen ja tällä hetkellä rykmentissä palvelee runsaat sata sotilasta.

Maanantaina Ruotsin puolustusvoimat ilmoitti sijoittavansa Gotlantiin ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Kyse on 1990-luvulla kehitetystä keskipitkänmatkan torjuntaohjuksista. Järjestelmän on kehittänyt Saab ja Ruotsissa se tunnetaan lempinimellä Bamse - maailman vahvin Nalle.

”Toimet ovat pikaratkaisu, jotta voimme tässä ja nyt vastata kohonneeseen uhka-arvioon”, toteaa Bydén lehdistötiedotteessa.

”Itämerestä on tullut ikään kuin leikkauspiste idän ja lännen välissä. Sotilaallinen läsnäolo on suurta suhteellisen rajatulla alueella ja siksi tilanteita voi syntyä herkästi”

Ruotsi on hankkimassa Yhdysvalloilta myös Patriot-torjuntaohjusjärjestelmää ja Bydén korostaakin, että Bamsen käyttöönotto Gotlannissa vastaakin vasta akuuteimpaan tarpeeseen.

Samalla Ruotsi valmistautuu jälleen uusiin suurharjoituksiin. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää uusi Aurora-harjoitus, josta Bydénin mukaan tulee vähintään yhtä suuri kuin vuonna 2017 järjestetystä harjoituksesta. Bydén kuitenkin painottaa, että ensi vuoden Aurora-harjoitus on vain yksi osa maan ”kokonaispuolustusharjoitusta”, johon osaa ottavat puolustusvoimien ohella maan siviilikriisinhallinnasta vastaava valmiusvirasto, yrityksiä ja muita viranomaisia.

Kyse on suurimmasta puolustusharjoituksesta, mitä Ruotsissa on järjestetty sitten kylmän sodan. Tai tarkemmin kyse on harjoitusten sarjasta Bydén painottaa.

”Oikeastaan harjoittelemme kokonaispuolustusta koko vuoden aina keskustasolta kuntatasolle saakka.”

”Harjoitusskenaariossa Ruotsia vastaan toteutetaan aseellinen hyökkäys, niin että joudumme mobilisoimaan koko yhteiskunnan tukemaan puolustusvoimia konfliktin ratkaisemiseksi. Kyse on siis merkittävästä konfliktista.”

LUE MYÖS: Tutkijan huomio Suomen erityispiirteestä: ”Kaikki lähialueella toimivat sotavoimat yrittävät ehtiä ensimmäisenä”

LUE MYÖS: Tutkija maalaa kauhukuvan: Näin Venäjä voisi tunkeutua Suomeen

Komentajalta kehut Suomi-yhteistyölle

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén pitää Suomen ja Ruotsin nykyistä puolustusyhteistyötä erinomaisena.

”Se toimii erittäin hyvin. Nyt näiden vuosien aikana, kun olemme tehneet töitä, olemme päässeet tilanteeseen, että nyt tänä päivänä voisimme yhdessä toteuttaa yhteisoperaatioita joko Ruotsissa tai Suomessa - poliittisen päätöksen jälkeen.”

Suomi järjestää edellisen puolustusministeri Jussi Niinistön aloitteesta oman suuren sotaharjoituksen vuonna 2021. STT:n mukaan harjoitukseen osallistuisi 20 000 sotilasta Suomesta ja lisäksi kansainvälisiä joukkoja.

”Olemme saaneet kutsun harjoitukseen. Ja tulemme tietysti mukaan.”

LUE MYÖS:

Ruotsin kokoomusjohtajalta suoraa puhetta ammuskeluista: ”Tilanne on äärimmäinen maalle, joka ei käy sotaa”

Kaksi ammuttu kuoliaaksi Tukholmassa – Poliisilla suuroperaatio