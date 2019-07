”Ruotsissa räjähtää enemmän käsikranaatteja kuin Meksikossa” - Ministeri täräytti: ”Maahanmuuttajat yliedustettuina, mutta niin ruotsidemokraatitkin”

Ruotsissa käsikranaatit räjähtävät useammin kuin Meksikossa väkilukuun suhteutettuna, eivätkä hallituksen toimet riitä saamaan tilannetta hallintaan, syyttää ruotsidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mattias Karlsson.

Värikkäässä televisioidussa väittelyssä Visbyn Almedalen-tapahtumassa Karlsson ja sosiaalidemokraattien oikeus- ja maahanmuuttoministeri Morgan Johansson tylytti väittelivät Ruotsin turvallisuustilanteesta.

Mattias Karlsson syyttää, ettei sosiaalidemokraateilla ole hajuakaan, mistä Ruotsin jengiväkivallassa ja ammuskeluissa todella on kyse. Hänen mukaansa taustalla on epäonnistunut ja vastuuton maahanmuuttopolitiikka.

”Morgan Johansson ei halua ymmärtää tätä”, Karlsson syyttää.

”Kyllä maahanmuuttajat ovat yliedustettuina rikostilastoissa. Mutta niin ovat myös ruotsidemokraattien poliitikotkin”, Johansson täräyttää takaisin.

Svenska Dagbladetin viime syksynä tekemän selvityksen mukaan 7,1 prosenttia ruotsidemokraattien ehdokkaista oli syytetty rikoksesta.

”Vuonna 2002 Johansson sanoi, että kymmenen vuoden päästä Ruotsissa ei ole enää huumeita. 2017 hän sanoi, että nyt järjestäytynyttä rikollisuutta lyödään polvilleen. Nyt meillä on päivittäin ammuskeluja ja meillä käsikranaatit räjähtävät useammin kuin Meksikossa väkilukuun suhteutettuna”, Karlsson toteaa.

”Olet täysin kyvytön tekemään oikeita analyysejä”, hän lisää.

Oikeus- ja maahanmuuttoministeri Johansson korostaa, että Ruotsissa on hänen johdollaan kiristetty rangaistuksia jengirikollisuuteen kytkeytyvien rikosnimikkeiden kohdalla. Esimerkiksi enimmäisrangaistusta luvattoman aseen hallussapidosta korotettiin vuodesta kahteen vuoteen vankeutta. Törkeästä ampuma-aserikoksesta, kuten ladatun aseen kantamisesta väkijoukossa, voidaan nyt tuomita Ruotsissa vankeuteen viideksi vuodeksi.

”Lakimuutokset tarkoittavat, että voimme nyt vangita selvästi useampia kuin aiemmin. Nyt törkeistä ampuma-aserikoksista vangitaan viisi kertaa enemmän kuin aiemmin”, Johansson sanoo.

”Minusta tässä ei ole mitään oikoteitä, vaan kyse on siitä, että nämä eniten rikoksiin syyllistyvät henkilöt on saatava yksi kerrallaan pois kaduilta.”

Karlssonin mielestä kiristykset eivät riitä ja hän vaatii, että sosiaalidemokraattien johtama hallitus mahdollistaisi anonyymin todistamisen. Sosiaalidemokraatit näkevät anonyymissa todistamisessa ongelmia.

Almedalen-viikolla Visbyssä on kuultu poliitikoilta räväkkää retoriikkaa. Ruotsin kokoomuspuolue moderaternan puheenjohtaja Ulf Kristersson haukkui sosiaalidemokraatit pystyyn Venäjän äänioikeuden palauttamisesta Euroopan neuvostossa. Hänen mukaansa päätös oli ”enimmäkseen ihan muusta maailmasta”. Lisäksi hän syytti Ruotsin pääministeripuolueen aiheuttaneen sähköpulan.

”Sosialismi johtaa tavallisesti kahteen asiaan: pulaan leivästä ja pulaan sähköstä. Ja juuri sen on saanut nyt Pågen [leipomoyritys] Malmössä kokea. Ei sähköä, ei uutta leipomoa”, Kristersson sanoi omassa puheessaan maanantaina.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jonas Sjöstedt taas muistutti omassa puheessaan kuulijoita, kuinka kesälomat ovat työväenliikkeen saavutus ja kuinka oikeisto niitä tuolloin vastusti.

”Minustakin on ihan okei, että Ulf Kristersson pitää lomaa, vaikka hänen puolueensa olikin sitä vastaan. Niin käy oikeistolle aika usein. Hyvinvointiuudistuksia pelätään ennen kuin niitä on viety läpi. Kuinka kalliiksi ne käyvät ja kuinka huonosti käy. Mutta kun ne on ajettu läpi, niin ei se sitten olekaan niin hölmöä. Vai mitä, Ulf?”