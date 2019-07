Italialaissyyttäjä aloitti tutkinnan väitetyistä Venäjä-rahoista – Salvini: ”Miten minä voisin tietää, mitä hän teki siellä?”

Milanon syyttäjänvirasto on aloittanut tutkinnan väitteistä, joiden mukaan Italian hallituksessa istuva äärioikeistolainen Lega-puolue on saanut salaista rahoitusta Venäjältä.

Yhdysvaltalainen Buzzfeed-sivusto julkaisi haltuunsa saamansa nauhoitteen, jolla keskustelee kolme italialaista – joukossa Italian varapääministerin ja Legan johtajan Salvinin entinen avustaja Gianluca Savoini – ja kolme tunnistamatonta venäläistä miestä. Keskustelussa on esillä sopimus, jossa venäläisyhtiö myisi 1,5 miljardin dollarin edestä öljyä rahoittaakseen osalla voitoista Lega-puoluetta. Lue tarkemmin: Putinin ylistämä Salvini kiistää ottaneensa ”edes vodkalitraa Venäjältä” – Nauhoite paljasti venäläisten ja italialaisten hämärät keskustelut

Italialaislehti l’Espresso uutisoi samasta aiheesta jo helmikuussa. Lue lisää:Kova väite venäläisten salaisesta rahoituksesta Italian äärioikeistolle – Tutkija: ”Matteo Salvini, olet petturi”

”Jos Venäjä haluaa hajotaa EU:n irrallisiksi kansallisvaltioiksi, jotka se voi napata yksi kerrallaan ja "kansallismieliset" puolueet tukevat tätä, onko jollekin yllätys, että Venäjä rahoittaa näitä puolueita”, vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara kommentoi Twitterissä.

Salvini on kiistänyt puolueensa saaneen rahoitusta Venäjältä. Legan eri edustajat ovat kiistäneet myös Savoinin koskaan olleen tärkeässä roolissa puolueen sisällä. Lauantaina Salvini sanoi, ettei edes tiennyt Savoinin osallistuneen Moskovaan suuntautuneeseen matkaan noin vuosi sitten.

”Miten minä voisin tietää, mitä hän teki siellä. Minä olen sisäministeri ja keskityn vakaviin asioihin. Tämä koko tutkimus on täysin naurettava”, hän kommentoi La Repubblicalle.

Italiassa on herättänyt suurta huomiota se, että Lega pyrkii kiistämään Savoinin roolin puolueessa. Tosiasiassa häntä on aiemmin kuvailtu ”Salvinin oikeaksi kädeksi” ja hän on työskennellyt Salvinin tiedottajana.

”Salvinin ja Savoinin työhuoneet ovat muutaman sentin päässä toisistaan. Aika outoa. Väitteet siitä, ettei Salvini tiedä mitään Savoinista eivät todellakaan ole uskottavia”, Italian pääoppositiopuolueen PD:n puheenjohtaja Nicola Zingaretti kirjoittaa blogissaan.

Samaa puoluetta edustava ex-pääministeri Paolo Gentiloni ihmettelee, miksi Salvini ei yksinkertaisesti myönnä, että hänen alaisensa teki virheen.

”Hän voisi yksinkertaisesti todeta, että Savoini on mätä omena.”

Buzzfeedin jutun kirjoittanut toimittaja Alberto Nardelli on jakanut Twitterissä kuvan, jossa Salvini ja Savoini istuvat saman neuvottelupöydän ääressä Moskovassa. Kuva on levinnyt laajasti myös Italian mediassa.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Here's a story I wrote last July on interior minister Salvini's official trip to Moscow. In the photo, circled in red, are Salvini and Savoini, meeting the Russian interior minister https://t.co/OuTnNDZwvy pic.twitter.com/Fyka6bUUHT