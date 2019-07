USA:n edustajainhuone äänesti Trumpin tviitit rasistisiksi – Trump: ”Höynäytys”

Yhdysvaltain edustajainhuone on tuominnut presidentti Donald Trumpin tviitit demokraattien kongressiedustajista rasistisiksi, kertoo muun muassa Financial Times.

Trumpin kommentit lietsoivat edustajainhuoneen mukaan vihaa ja pelkoa vähemmistöjä kohtaan.

Trump kohautti tviittaamalla sunnuntaina, että demokraattien kongressiedustajien tulee ”mennä takaisin niihin maihin, joista he ovat tulleet”.

Vaikka Trump ei maininnut ketään nimeltä, tviittien on tulkittu kohdistuneen neljään edustajaan: Alexandra Ocasio-Corteziin, Rashida Tlaibiin, Ilhan Omariin ja Ayanna Pressleyhin. Heistä kolme on syntynyt Yhdysvalloissa, ja kaikilla heillä on Yhdysvaltain kansalaisuus.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019