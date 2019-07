Sanat Donald Trumpin käytöksestä kuumensivat tunteet EU-parlamentissa

Europarlamentaarikko Sophie in’t Veldin puheenvuoro EU-parlamentissa kuumensi tunteita puolesta ja vastaan tänään torstaina.

In’t Veld puhui siitä, että kansaa edustavien poliitikkojen tulisi voida tehdä työtään vapaasti ja rauhassa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. In’t Veld sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin käytöksen olleen vihapuhetta, häirintää ja pelottelua neljää kongressiedustajaa vastaan. (Juttu jatkuu tviitin alla.)

I called for solidarity of the @Europarl_EN with US congresswomen @AOC @IlhanMN @RepPressley @RashidaTlaib who are under xenophobic attacks, including from @realDonaldTrump. Despite extreme right wingers objecting loudly, we reject the intimidation of elected representatives! pic.twitter.com/jAKoXLqgGC

— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) July 18, 2019