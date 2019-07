Uusi käänne USA:n ja Iranin jännitteissä – Drone tuhottu, Trump syyttää ”uhkaavista toimista”

Yhdysvallat ilmoitti torstainsa tuhonneensa iranilaisen kauko-ohjattavan lennokin eli dronen, koska se oli uhannut heidän laivastonsa laivaa.

Iran puolestaan ilmoitti, ettei heillä ole tietoa tuhoutuneesta dronesta.

Jännitteiden lisääntymisen seurauksena sekä öljyn että kullan hinnat nousivat.

New Yorkin öljyfutuurit nousivat 1,7 prosentilla 49,95 euroon kello 06.00 Suomen aikaa. Brent-öljyn hinta puolestaan nousi 1,3 prosentilla ja West Texas Intermediate 1,1 prosentilla.

Kullan hinta nousi 1,452.60 dollariin unssilta. Se on viimeksi ollut näin korkealla toukokuun 10. päivä vuonna 2013.

Vanguard Marketsin perustaja ja toimitusjohtajana toimiva osakas Stephen Innes kommentoi, ettei kullan hinta ole laskemassa hetkeen.

Washingtonin ja Teheranin välit ovat ennestään hieman kitkaiset: Hormuzinsalmella hyökättiin aiemmin kahden aluksen kimppuun ja yksi amerikkalainen drone on tiputettu. Viime vuonna Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa vuonna 2015 solmitusta ydinasesopimuksesta, joka oli Trumpin mukaan ”huonoin diili ikinä”.

Myös Lontoolla ja Teheranilla on ongelmia. Brittiläiset merivoimat ottivat kuun alussa haltuunsa iranilaisen öljytankkerin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan drone lähestyi heidän laivaansa eikä huomioinut varoitusviestejä, jossa sitä kehotettiin perääntymään.

”Se uhkasi laivan ja miehistön turvallisuutta. Drone tuhottiin samantien”, Trump sanoi Twitteriin linkittämässään videossa.

”Tämä on uusin monista Iranin provokatiivista ja uhkaavista toimista kansainvälisillä vesillä operoivia laivoja kohtaan.”

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019