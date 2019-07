Suomen toimet hermostuttavat Unkarissa – ”Propagandajulkaisu jatkaa Suomi-sarjaansa”

Suomen painotus oikeusvaltioasioihin EU-puheenjohtajuuskautensa aikana on hermostuttanut etenkin Unkarissa. Unkarissa asuva Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Annastiina Kallius on raportoinut Twitterissä unkarilaisista, Suomea koskevista uutisista valtapuolue Fideszin hallussa olevassa Origo-lehdessä.

”Unkarin hallituksen propagandajulkaisu jatkaa Suomi-sarjaansa. Suomalaisen median ja oikeuslaitoksen jälkeen hampaisiin päätyy tänään SuomenAkatemia, joka ei Origon mukaan ole itsenäinen vaan hallituksen ohjattavissa - aivan kuten Unkarissa”, Kallius tviittasi tänään perjantaina.

Tänään meininki jatkuu - tällä kertaa hampaissa @SuomenAkatemia, jonka Origo kertoo olevan hallituksen alainen, ja siten aivan kuten Unkarissakin.

Sittemmin uutinen on poistunut Origon sivuilta, minkä Kalliuskin huomioi.

”Normipäivä Unkarin hallituksen propagandassa: "Suomessa ei ole itsenäistä oikeusjärjestelmää. " Todella väsyttävää propagandaa. Ja aika tavallista. Silti olisi mukavaa että tähän reagoitaisiin”, Kallius tviittasi toissapäivänä viitaten jälleen Origon juttuun.

Normipäivä #Unkari'n hallituksen propagandassa: "Suomessa ei ole itsenäistä oikeusjärjestelmää. " Todella väsyttävää propagandaa. Ja aika tavallista. Silti olisi mukavaa että tähän reagoitaisiin - kuka tähän nyt pitäisi tägätä, @Haavisto? Asiantuntijoita kuten @epirjata? https://t.co/O87DL9aRmz — Annastiina Kallius (@Minnastiina) July 17, 2019

Unkarin valtapuolue Fidesz viestittää tänään perjantaina julkaistussa tiedotteessa pääministeri Antti Rinteelle (sd) ja EU-komission johtoon valitulle Ursula von der Leyenille, että kaksoisstandardeja ei tule olla oikeusvaltioperiaatteiden suhteen, vaan niiden tulisi koskea kaikkia.

Kallius arvioi Helsingin Sanomille, että unkarilaiset uutiset liittyvät Suomen alkaneeseen puheenjohtajuuskauteen ja siihen, että Suomi pitää oikeusvaltioasioita esillä. Eurooppaministerit olivat torstaina koolla Brysselissä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo STT:lle, että Suomen oikeusvaltiopainotus on kivuliasta Unkarille ja Puolalle. Kyse on siitä, että maita vastaan on käynnissä artikla 7 -menettely, joka voi johtaa sanktioihin oikeusvaltioperiatteiden rikkomisesta.

STT:n tietojen mukaan suurlähettiläiden suljetussa kokouksessa Puolan EU-lähettiläs Andrzej Sados hyökkäsi vähän aikaa sitten Suomea vastaan muistuttamalla, että maalla on omiakin ongelmia. Puolan EU-lähettiläs oli viitannut YK:n ihmisoikeusneuvoston esiin nostamiin ongelmiin vähemmistöjen oikeuksissa.

