Nyt tuli Iranin selitys kaappaukselle - Tutkija: ”Paljon on liossa”

Iranin viranomaisten mukaan maan vallankumouskaartin perjantaina haltuunsa ottama Britannian lipun alla purjehtiva tankkeri joutui onnettomuuteen Hormuzinsalmella. Asiasta kertoo New York Times.

Iranin Hormozganin maakunnan satama- ja merenkulkuviranomaisen Allah Morad Anifipourin mukaan Stena Impero -alus törmäsi iranilaiseen kalastusalukseen. Anifipour väittää, että tankkeri jätti kalastusaluksen hätäkutsun huomiotta.

Iranilaisten mukaan kaikki tankkerin 23 miehistön jäsentä ovat aluksella tutkinnan ajan. Alus on ankkuroituna Bandar Abbasin satamakaupungin ulkopuolelle.

Britannian viranomaiset vaativat välittömästi Irania palauttamaan alukset uhaten maata seuraamuksilla, jos palautusta ei tehdä.

”Näitä kaappauksia ei voi hyväksyä. On olennaisen tärkeää, että merenkulun vapautta pidetään yllä ja kaikki alukset voivat liikkua turvallisesti ja vapaasti alueella”, Ison-Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt kommentoi tilannetta. Lue tarkemmin: Kriisikomitea Cobra koolle: Iran kaappasi brittien öljytankkerin

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola muistuttaa, että merenkulun vapaus on yksi keskeisiä läntisiä arvoja ja intressejä.

"Paljon on siis liossa. Tapahtumat etenevät. Iran on selkä seinää vasten pakotteiden kanssa. Sillä myös eskalaatiodominanssi alueella", hän kommentoi Twitterissä.

