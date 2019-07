Uusi Italia-kriisi saattaa pian ravistella Eurooppaa - Vain yksi asia jarruttaa Matteo Salvinia: ”Olisi liian suuri riski”

Italian populistihallituksen kaatumista ennustetaan jälleen kerran. Hallituslähteiden mukaan Legaa johtavan sisäministeri Matteo Salvinin neuvonantajat ovat suositelleet tälle hallituksen kaatamista mahdollisimman pian.

Italialaisen Rete 4 -tv-kanavan mukaan Salvini on jo sopinut tapaamisesta presidentti Sergio Mattarellan kanssa. Salvini kuitenkin kiistää tämän.

"Minä etenen rauhallisesti. Mutta jos saan kieltäviä vastauksia joka päivä, tästä tulee vaikeaa", hän sanoo.

Salvinin johtaman Lega-puolueen sisältä arvioidaan, että tilanne ratkeaa italialaisten keskikesän juhlaan Ferragostoon mennessä. Ferragostoa vietetään 15. elokuuta. Jos Salvini todella tapaa Mattarellan ensi viikolla, sitä pidetään jo ennalta varmana merkkinä hallituksen kaatumisesta.

Hallituspuolueiden Legan ja Viiden tähden liikkeen välejä hiertää moni asia. Listan kärjessä on riita Salvinin ajamasta 15 prosentin tasaverosta sekä niin ikään Legan ajamasta nopeasta junayhteydestä Italiasta Ranskaan, jota Viiden tähden liike puolestaan vastustaa voimakkaasti. Viime viikolla Salvini syytti Viiden tähden liikkeen toiminnan Euroopan parlamentissa olevan hallitusohjelman vastaista. Viiden tähden liike tuki Ursula von der Leyenia Euroopan komission puheenjohtajaksi. Myös maahanmuuttopolitiikassa hallituspuolueet ovat eri linjoilla. Salvini ja Viiden tähden liikkeen puolustusministeri Elisabetta Trenta ja ulkoministeriön valtiosihteeri Manlio Di Stefano ovat ottaneet aiheesta toistuvasti yhteen.

Viiden tähden liikkeen poliittinen johtaja Luigi Di Maio kiistää hallituskriisin.

"Ei ole mitään kriisiä. On vain näkemyseroja, mikä on normaalia, kun hallituksessa on kaksi niin erilaista puoluetta", hän sanoi Italian yleisradioyhtiölle RAIlle perjantaina.

Salvinin intoa hallituksen kaatamiseen jarruttaa kuitenkin yksi asia: käynnissä oleva esitutkinta Legan mahdollisesti Venäjältä saamasta rahoituksesta. Salvinin on määrä tulla ensi viikolla myös Italian parlamentin kuultavaksi syytösten takia.

"Venäjä-tutkinta kannustaa Salvinia olemaan tekemättä äkkinäisiä liikkeitä. Vaalikampanjan vetäminen tilanteessa, jossa milloin tahansa saattaa tulla julki uusia tietoja Venäjältä, olisi yksinkertaisesti liian suuri riski", lähteet Legan sisältä kertovat italialaisille lehdille.

Yhdysvaltalainen Buzzfeed-sivusto julkaisi aikaisemmin tässä kuussa haltuunsa saamansa nauhoitteen, jolla keskustelee kolme italialaista – joukossa Italian varapääministerin ja Legan johtajan Salvinin entinen avustaja Gianluca Savoini – ja kolme tunnistamatonta venäläistä miestä. Keskustelussa on esillä sopimus, jossa venäläisyhtiö myisi 1,5 miljardin dollarin edestä öljyä rahoittaakseen osalla voitoista Lega-puoluetta.

Italialainen l'Espresso-lehti on luvannut julkistaa uusia tietoja aiheesta huomenna sunnuntaina.

Lauantaina julkistetun uusimman gallupin mukaan Venäjä-kohu ei ole vaikuttanut Legan suosioon. Puolueen kannatus on nyt 36 prosentissa. Viiden tähden liikkeen kannatus puolestaan on pudonnut alle 18 prosentin.

Italian presidentti Mattarella tiedetään olevan haluton uusiin vaaleihin, sillä Italiaa odottaa ensi vuoden budjetin esittely Euroopan komissiolle lokakuussa. Viimeinen asia, mitä Mattarella haluaa, ovat uudet vaalit kesken budjetin valmistelua, joten hän saattaa antaa muiden puolueiden kokeilla uuden hallituksen kokoamista, jos Salvini kaataa populistikoalition.

Italian hallituksen kaatuminen toisi jännitteitä rahoitusmarkkinoille ja sitä kautta koko euroalueelle. Italian 5-vuotisen lainan korko nousi tästä syystä kesäkuussa korkeammalle kuin Kreikan vastaava korko.

