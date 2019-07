”Iran on valinnut vaarallisen strategian” - Jännitteiden kiristyminen Persianlahdella huolestuttaa asiantuntijoita

Brittitankkerin haltuunotto Hormuzinsalmella on asiantuntijoiden mukaan Iranilta uusi askel Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan.

Iran otti perjantaina haltuunsa brittiläisen Stena Impero -tankkerin. Iranilaisten mukaan alus törmäsi iranilaiseen kalastusalukseen ja jätti kalastusalauksen hätäkutsun huomiotta. Brittihallituksen mukaan iranilaisjoukot lähestyivät haltuunotettua tankkeria Omanin aluevesillä.

”Kyseessä on Iranin klassinen toimintatapa, jonka tarkoituksena on osoittaa, että he pystyvät iskemään takaisin. Iran on valinnut vaarallisen strategian, joka saattaa vahvistaa Yhdysvaltain ja Britannian liittoutumista”, Chatham Housen vanhempi tutkija Sanam Vakil kommentoi CNN:lle.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi Iranin olevan ”selkä seinää vasten”, koska Yhdysvaltojen Iranille asettamat sanktiot ovat käytännössä ovat halvauttaneet Iranin öljyteollisuutta, joka on maan pääasiallinen tulonlähde.

”Kansainvälisellä merialueella tapahtuva laivan anastaminen selkeästi rikkoo kansainvälisiä sääntöjä ja eskaloi tätä tilannetta.Tässä tilanteessa Iran on vähän selkä seinää vastaan ja käyttää tällaisia innovatiivisia keinoja”, hän sanoo Iltalehdelle.

The Telegraph uutisoi sunnuntaina, että Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt esittää uusia Iranin vastaisia pakotteita jo myöhemmin tänään.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan tilanteella on vaikutuksia myös Suomeen.

”Tällä on tietysti taloudellisia vaikutuksia Suomelle, jos tällainen keskeinen kauppareitti maailmassa on uhattuna. Se lisää merenkulun kustannuksia, se lisää vakuutusmaksujen määrää, se lisää tarvetta etsiä vaihtoehtoisia reittejä ja nostaa maailmankaupassa kuljetuskustannuksia”, hän kommentoi STT:lle.

Tilanne Persianlahdella on kiristynyt siitä lähtien, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump irtisanoi Iranin kanssa tehdyn sopimuksen, jonka oli määrä estää Iranin ydinaseen kehittäminen.

