Donald Trumpin tviitti kuohuttaa Ruotsissa: ”Ehkä hän nyt tietää, että meillä on riippumaton oikeuslaitos”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyrkimys Ruotsissa kiinniotetun rap-artisti ASAP Rockyn eli Rakim Mayersin vapauttamiseksi ovat saaneet tylyn vastaanoton Ruotsissa.

Pahoinpitelystä epäilty Mayers on ollut vangittuna 3.7 alkaen.Trump kertoi lauantaina Twitterissä tarjoutuneensa maksamaan Mayersin takuut, jotta tämä vapautettaisiin. Trump kertoi keskustelleensa asiasta Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa.

Löfven sanoo kuitenkin uutistoimisto TT:n mukaan, ettei Ruotsin hallitus aio puuttua tapaukseen millään lailla.

”Olen ymmärtänyt, että presidentti Trump on henkilökohtaisesti kiinnostunut asiasta. Hän on toivonut keskustelua tapauksesta ja se on tietysti positiivista. Ruotsin hallitus ei kuitenkaan aio puuttua asiaan. Ruotsissa kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä, myös vierailijat muista maista”, hän totesi.

Asiaa on kommentoinut myös Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, joka ihmettelee Trumpin toimintaa.

”Ehkä hän nyt tietää, että meillä Ruotsissa on riippumaton oikeuslaitos ja poliittinen sekaantuminen sen toimintaan on täysin poissuljettua”, Bildt tviittaa.

I guess @realDonaldTrump has now been made aware of the fact that Sweden has an independent judiciary, and political meddling in it from whoever is distinctly off limits. Such a talented person as he should have known.