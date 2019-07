Ruotsista kova vastaus Donald Trumpille: ”Poliittinen sekaantuminen ylittää rajat!”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa Ruotsin kritisoimista räppäri ASAP Rockyn tapauksessa.

Eilen torstaina ASAP Rocky eli Rakim Mayers sai syytteen pahoinpitelystä Ruotsissa. Hän on ollut Ruotsissa vangittuna.

”[Olen] erittäin pettynyt Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniin, koska hän ei ole pystynyt toimimaan”, Trump tviittaa.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Trumpin mielestä räppäriä on kohdeltu väärin.

”Antakaa ASAP Rockylle hänen vapautensa. Teemme niin paljon Ruotsin hyväksi, mutta se ei näytä toimivan toisinpäin. Ruotsin tulisi keskittyä todelliseen rikosongelmaansa!” Trump jatkaa.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Viime viikolla Trump kertoi tarjoutuneensa maksamaan Mayersin takuut, jotta tämä vapautettaisiin. Trump kertoi keskustelleensa asiasta Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa.

Löfven kuitenkin sanoi tuolloin, ettei Ruotsin hallitus puutu tapaukseen.

Expressen-lehden mukaan Löfven ei kommentoi asiaa.

”Pääministeri ei kommentoi asiaa. Hänelle on ollut selvää, että Ruotsissa kaikki ovat tasa-arvoisia lain edessä ja että hallitus ei voi sekaantua käynnissä olevaan oikeusprosessiin”, Löfvenin tiedottaja Mikael Lindström viestittää lehdelle.

Myöskään ulkoministeri Margot Wallström ei tiedottajansa mukaan kommentoi tapausta.

Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildt kuitenkin ottaa tapaukseen kantaa. Bildt tviittaa, että laki on sama tasa-arvoisesti kaikille niin Yhdysvalloissa kuin Ruotsissakin.

”Poliittinen sekaantuminen prosessiin ylittää selvästi rajat! Asia selvä?” Bildt kommentoi.

The rule of the law applies to everyone equally and is exercised by an independent judiciary. That’s the way it is in the US, and that’s certainly the way it is in Sweden. Political interference in the process is distinctly off limits! Clear? https://t.co/8iTc9Y0df3 — Carl Bildt (@carlbildt) July 26, 2019

LUE MYÖS: Donald Trumpin tviitti kuohuttaa Ruotsissa: ”Ehkä hän nyt tietää, että meillä on riippumaton oikeuslaitos”