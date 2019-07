Meksikon muurille ehkä sittenkin rahoitus - Donald Trump: ”Vau!”

Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt, että presidentti Donald Trump voi käyttää 2,5 miljardia dollaria puolustusministeriön varoja Meksikon rajamuurin rakentamiseen. Päätös syntyi äänin 5-4.

Trump on hehkuttanut päätöstä Twitterissä.

”Vau! Iso voitto muurille. Iso voitto rajaturvallisuudelle ja laillisuudelle”, hän kirjoitti.

