Poliisi pidätti yli tuhat mielenosoittajaa Moskovassa: ”Elämme miehityksen alla - loppu on tulossa”

Ainakin 1 300 mielenosoittajaa on pidätetty opposition mielenosoituksessa Moskovassa.

Mielenosoittajat vaativat vapaita paikallisvaaleja Moskovaan, sillä viranomaiset ovat estäneet joidenkin opposition edustajien asettumisen ehdolle. Moskovan paikallisvaalit pidetään 8. syyskuuta.

Mielenosoituksen koolle kutsunut Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tuomittiin keskiviikkona vankeuteen 30 päiväksi.

”Me elämme miehityksen alla. Loppu on tulossa, tämän (Putinin) hallinnon loppu”, lauantain mielenosoitukseen osallistunut Nadezhda Pilinskaya kommentoi New York Timesille.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund sanoo, että uutiset mielenosoituksista antavat syytä optimismiin Venäjän suhteen.

”Tulee mielikuva, että viranomaiset ovat menettämässä tilanteen hallinnan. Virkavaltaon aggressiivinen, kun taas mielenosoittajat ovat rauhallisia. Mielenosoittajat vain odottavat Putinin hallinnon kaatumista. Hyvin vaikuttavaa”, hän tviittaa.

