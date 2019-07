Donald Trump uusien rasismisyytösten kohteena: ”Hän on pettymys ihmisille”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiheuttanut uuden kohun rasistiseksi luonnehditulla tviitillään.

Trump haukkui lauantaina baltimorelaisen demokraattien kongressiedustajan Elijah Cummingsin, joka on arvostellut Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa ja siirtolaisten olosuhteita Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla. Trump kuvaili Cummingsin kotikaupunkia Baltimorea ”iljettäväksi”.

”Cummingsin vaalipiiri on kamala, rottia ja jyrsijöitä kuhiseva sotku”, presidentti tviittasi.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019