Outo käänne räppärikohussa Ruotsissa: USA lähetti panttivankineuvottelijan Tukholmaan

Ruotsissa pahoinpitelystä syytetty rap-artisti ASAP Rocky eli Rakim Mayers on päästetty vapaaksi ja hän on lähtenyt Ruotsista kotiinsa Yhdysvaltoihin. Mayersin tuomio julistetaan 14. elokuuta, syyttäjä vaatii kuuden kuukauden vankeusrangaistusta.

Ruotsissa suurta huomiota on herättänyt se, että Yhdysvallat lähetti tällä viikolla pidetyn oikeudenkäynnin alla Tukholmaan panttivankineuvotteluihin erikoistuneen diplomaatti Robert O´Brienin.

Aftonbladetin mukaan O´Brien vaati muun muassa, että Mayersin on voitava asua hotellissa oikeudenkäynnin ajan. Hän varoitti myös tapauksen vaikutuksista Ruotsin ja Yhdysvaltojen suhteisiin.

Ruotsin ulkoministeriöstä vahvistetaan Aftonbladetille, että ministeriön edustaja tapasi O´Brienin.

”Korostimme hänelle Ruotsin oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Tapaaminen järjestettiin O´Brienin pyynnöstä”, ministeriöstä kerrotaan.

Myös Ruotsin valtakunnansyyttäjä Petra Lundh kertoo vastanneensa O´Brienin lähettämään kirjeeseen.

”Yksikään syyttäjä, edes minä, ei voi puuttua yksittäiseen tapaukseen ja yrittää vaikuttaa jutussa työskentelevän syyttäjän toimintaan”, hän sanoo.

Aikaisemmin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on muuttunut asiaan tarjoutumalla muun muassa maksamaan Mayersin takuut. Trump on myös kertonut olevansa pettynyt Ruotsin pääministeriin Stefan Löfveniin, joka kieltäytyi puuttumasta asiaan.

Trump hehkutti myös Mayersin vapauttamista perjantaina Twitterissä.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!