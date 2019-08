”Hallitus pyrkii katastrofaaliseen eskalaatioon” – Opposition juristi pidätettiin Moskovassa

Venäjän opposition mielenosoitus Moskovassa on johtanut jälleen pidätyksiin. Uutistoimisto Interfaxin mukaan tällä hetkellä pidätettyinä on 30 ihmistä. BBC:n lähteiden mukaan pidätettyjä on kuitenkin paljon enemmän, jopa satoja

Ensimmäisten joukossa pidätettiin Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön juristi Ljubov Sobol, joka on yksi opposition ehdokkaista Moskovan paikallisvaaleissa. Venäjän hallinto ei kuitenkaan ole sallinut opposition ehdokkaiden asettumista virallisesti ehdolle.

”Viranomaiset tekevät kaikkensa vaientaakseen opposition. Tästä syystä oli tärkeää tulla Moskovan kaduille tänään. Meidän on näytettävä, etteivät moskovalaiset pelkää provokaatioita ja he ovat valmiit jatkamaan oikeuksiensa puolustamista”, Sobol sanoi BBC:n mukaan aikaisemmin lauantaina.

Interfaxin mukaan poliisi on aloittanut rikostutkinnan Navalnyin säätiön rahoituksesta.

Oppositiopoliitikko Viktor Senderovich varoittaa tilanteen kärjistymisestä.

”Hallitus hakee fyysistä yhteenottoa, se pyrkii katastrofaaliseen eskalaatioon”, hän kommentoi Radio Free Europelle.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi pidätettiin kotoaan viime viikon torstaina sen jälkeen, kun hän oli kutsunut kannattajiaan mukaan Moskovan valtuustovaalien ehdokasasettelua protestoivaan mielenosoitukseen. Navalnyi sai kuukauden mittaisen arestirangaistuksen. Viime sunnuntaina hän joutui sairaalaan, viralliseksi syyksi ilmoitettiin allerginen reaktio. Navalnyin tukijat ja hänen lääkärinsä epäilevät, että kyseessä oli myrkytysyritys.

Viime viikonloppuna poliisi pidätti 1 400 ihmistä opposition mielenosoituksessa Moskovassa.

