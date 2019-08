Tutkijat: USA:n joukkoammuskelut ovat huolestuttava merkki - ”Milloin alamme puhua valkoisen ylivallan terrorismista?”

Sekä London School of Economicsin professori, Pulizer-palkittu tietokirjailija Anne Applebaum että University College of Londonin politiikan tutkija Brian Klaas luonnehtivat Yhdysvalloissa tapahtuneita joukkoammuskeluja ”valkoisen ylivallan terrorismiksi”.

”Kysymys on siitä, milloin alamme puhua kotimaisesta valkoisen ylivallan terrorismista samalla tavoin kuin puhumme ulkomaisesta jihadistisesta terrorismista. Molemmat ovat yhtenäisiä ideologioita, leviävät internetissä ja ääripolitiikka pahentaa niitä. Molemmat vaativat samanlaisia vastauksia”, Applebaum kirjoittaa Twitterissä.

Brian Klaas vertaa tilannetta syyskuun 11. päivän terrori-iskuun vuonna 2001.

”9/11:n jälkeen mattoveitsen vieminen lentokoneeseen tuli vaikeammaksi. Tiukensimme turvallisuustoimia. Sidoimme valtavat resurssit taisteluun jihadismia vastaan. Kun valkoisen ylivallan terroristi murhaa ihmisiä, emme tee yhtään mitään”, hän vastaa Applebaumille.

And after 9/11, we made it harder to get a box cutter on an airplane. We tightened security. We devoted huge resources to combating jihadism. When a white supremacist terrorist murders people armed with a hateful ideology and easy access to guns, we do literally nothing. Nothing. https://t.co/ADeWMFRbzU