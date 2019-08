Texasin ampujan käyttämä sivusto suljettiin Cloudflaresta – Perustaja: ”Lopultakin tämä painajainen saattaa loppua”

Verkkopalveluita ja -suojausta tarjoava Cloudflare-yhtiö on ilmoittanut lopettavansa palvelunsa terroristien suosimalta 8chan-sivustolta. Texasin epäilty joukkosurmaaja julkaisi sivustolla manifestinsa vain hetkeä ennen kuin ampui 20 ihmistä kuoliaaksi ostoskeskuksessa El Pason kaupungissa lauantaina.

Cloudflaren toimitusjohtaja Matthew Prince kertoo yhtiön päätöksestä blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa El Pason terroristiepäilty ei pelkästään käyttänyt 8chania tiedotuskanavanaan, vaan ”vaikuttaa inspiroituneen” valkoisen ylivallan kannattajien täyttämästä keskustelufoorumista.

”Ikävä kyllä tämä ei ole yksittäistapaus. Lähes sama tapahtui 8chanilla Uuden-Seelannin Christchurchin terrori-iskun yhteydessä. El Pason ampuja viittasi erikseen Christchurchin tapahtumiin ja näyttää inspiroituneen 8chanin pääosin moderoimattomista keskusteluista, joissa ylistetään aiempaa verilöylyä”, Prince kirjoittaa.

Myös kolmas terroristi, Kalifornian synagogaiskun tekijä, julkaisi ajatuksiaan 8Chanissa. Vapaan keskustelusivuston käyttäjä voi luoda oman keskustelualueensa.

Prince korostaa, että Cloudflaren ratkaisu ei tietenkään poista vihapuheita verkosta eikä lopeta joukkosurmia.

”Se ei lähes varmasti edes poista 8chania verkosta. Mutta se on oikein tehty. Viha verkossa on todellinen ongelma”, Prince kirjoittaa.

”He ovat osoittaneet toimivansa lakien tuolla puolen, ja se on johtanut lukuisiin traagisiin kuolemiin.”

Cloudflaren palveluita käyttää noin 19 miljoonaa verkkotoimijaa. Yhtiö ei vielä Christchurchin iskun jälkeen suostunut lopettamaan 8chanin palveluita, ja Prince korostaa nytkin, ettei yhtiö tee tällaisia päätöksiä kevyin perustein eikä haluaisi valikoida palveluidensa käyttäjiä.

Cloudflaren päätös tekee 8chanin haavoittuvammaksi verkkohyökkäyksille, mutta ei automaattisesti päätä sivuston toimintaa, The Verge kertoo.

8chan-sivuston perustaja, sananvapautta edistämään pyrkinyt Fredrick Brennan on jo aiemmin irtisanoutunut sivuston toiminnasta ja toivonut sen sulkemista. Nyt hän kiittää Cloudflarea yhtiön päätöksestä.

”Lopultakin tämä painajainen saattaa loppua”, Brennan kirjoittaa Twitterissä.

