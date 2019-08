Donald Trump: ”Meidän on tuomittava rasismi, fanaattisuus ja valkoinen ylivalta”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuomitsi rasismin ja valkoisen ylivallan viikonlopun joukkoammuskelujen vuoksi pitämässään puheessa maanantaina. Hän kuvaili iskuja kotimaiseksi terrorismiksi.

”Nämä barbaariset iskut ovat isku kansakuntaamme vastaan. Meidän on yhtenä rintamana tuomittava rasismi, fanaattisuus ja valkoinen ylivalta. Vihalla ei ole sijaa Amerikassa”, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

Yhdysvalloissa tapahtui viikonloppuna kolme erillistä joukkoammuskelua, joista ainakin Texasin ammuskelua tutkitaan mahdollisena latinalaisamerikkalaisiin kohdistuneena viharikoksena ja terrorismina.

Lue myös: ”Valkoinen nationalismi on nousemassa tappavaksi kansainväliseksi terroristiliikkeeksi” – Asiantuntija: Tämä erottaa Matteo Salvinin Donald Trumpista

Presidentin mukaan nyt on yleisesti tunnustettava, että internetiä käytetään radikalisoitumiseen. Hän viittasi El Pason ammuskelijan internetissä ennen iskua julkistamaan rasistiseen manifestiin.

”Meidän on ymmärrettävä, että internet tarjoaa radikaaleille ja häiriintyneille ajatuksille vaarallisen keinon toteuttaa häiriintyneitä tekojaan. Meidän on pysäytettävä tämä ennen uusia massamurhia. Meidän on reagoitava paremmin aikaisiin varoitusmerkkeihin. Meidän on lopetettava väkivallan ylistäminen yhteiskunnassamme. Meidän on myös tunnistettava paremmin ja aikaisemmin henkisesti häiriytyneet ihmiset, jotka voivat olla väkivaltaisia. Valinta on meidän. Me voimme varmistaa, etteivät iskuissa henkensä menettäneet kuolleet turhaan.”

Trump vaati puheessaan kuolemanrangaistusta kaikille viharikoksiin ja massamurhiin syyllistyneille. Hän sanoi aikovansa esittää lakimuutosta, joka mahdollistaa tämän.

”Rangaistukset näissä tapauksissa on laitettava toimeen nopeasti, määrätietoisesti ja ilman vuosien tarpeettomia viivytyksiä.”

Trump reagoi viikonlopun tapahtumiin jo aiemmin vaatimalla aseiden ostajille ”merkittäviä taustatarkastuksia” ja tiukennuksia maahanmuuttolainsäädäntöön.

Washington Post kuitenkin muistuttaa, että presidentti on luvannut taustatarkistuksia myös aikaisemmin joukkoammuskelujen jälkeen, mutta lopulta vastustanut asiaa koskenutta lakialoitetta.

”Henkinen sairaus ja viha painoivat liipaisinta, ei ase”, Trump totesi puheessaan.

Presidentti ei puheessaan kommentoinut lainkaan väitteitä, joiden mukaan viikonlopun joukkoammuskelut ainakin osittain olisivat seurausta hänen omista rasistisista puheistaan. Erityisesti demokraatit syyttivät Trumpia viikonloppuna rasistisista puheista, jotka yllyttävät väkivaltaan.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta muistutti maanantaina Ylellä, että Trump leimasi jo kampanjassaan meksikolaiset raiskaajiksi ja rikollisiksi.

”Ja vihateot ovat lisääntyneet [nimenomaan] presidentille myönteisillä alueilla”, hän sanoi.

