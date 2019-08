”Kuvitelkaa, jos George W. Bush olisi vastannut näin 9/11 jälkeen” – Tutkijoilta tyrmäys Donald Trumpin puheelle

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikaisemmin maanantaina viikonlopun joukkoammuskelijoiden vuoksi pitämä puhe ei vakuuttanut Yhdysvaltain tapahtumia seuraavia kansainvälisen politiikan tutkijoita.

Trump kuvaili iskuja kotimaiseksi terrorismiksi ja puhui rasismin ja valkoisen ylivallan tuomitsemisesta.

”Nämä barbaariset iskut ovat isku kansakuntaamme vastaan. Meidän on yhtenä rintamana tuomittava rasismi, fanaattisuus ja valkoinen ylivalta. Vihalla ei ole sijaa Amerikassa”, hän sanoi Valkoisessa talossa.

”On oikein, että presidentti tuomitsee valkoisen ylivallan. Se on vain paljon vaikeampaa siksi, että hän itse mahdollisti sen”, arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer kommentoi Twitterissä.

It’s right for the President to condemn white supremacy. But so much harder because he’s enabled it. — ian bremmer (@ianbremmer) August 5, 2019

University College of Londonin politiikan tutkija Brian Klaas puolestaan sanoo suoraan, että vihamieliset ideologiat ovat määritelleet Trumpin vaalikampanjaa ja presidenttikautta.

”On tietenkin hyvä, että hän viimein käytti näitä sanoja. Mutta tehkäämme selväksi, ettei yksikään hahmo modernin Amerikan historiassa ole tehnyt enempää kuin Donald Trump rohkaistakseen vihamielisiä ideologioita. Yksi vastahakoinen lause ei muuta sitä mitenkään”, hän tviittaa.

Sure, it’s good to finally use the words. But let’s be clear: no figure in modern American history has done more to encourage and embolden these hateful ideologies than Donald Trump. It defined his campaign. It has defined his presidency. A reluctant sentence changes none of that https://t.co/VkX2kuMJo4 — Brian Klaas (@brianklaas) August 5, 2019

Klaas kysyy myös, miten kauan kuluu ennen kuin Trump julkaisee seuraavan rasistisen lausuntonsa.

”En todellakaan usko, että tarvitsee odottaa viikon puoliväliin asti. Valmisteltu puhe ei muuta sitä, mikä hän on.”

Klaas kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Trump nosti mielenterveysongelmat vahvasti esiin joukkoammuskelijoiden taustatekijöinä.

”Henkinen sairaus ja viha painoivat liipaisinta, ei ase”, Trump totesi puheessaan.

”Kuvitelkaa, jos George W. Bush olisi vastannut näin 9/11 jälkeen”, Klaas kommentoi.

What are the odds Trump goes back to his standard racist statements within the next few hours? Will he make it until tomorrow? I certainly wouldn’t make the bet that he can last until midweek. The prepared remarks can’t change who the man is through and through. — Brian Klaas (@brianklaas) August 5, 2019

Imagine George W. Bush responding to 9/11 like this: “We don’t need airport security. Mental illness and hatred hijack the plane, not the box cutter.” https://t.co/zgMvVx78ER — Brian Klaas (@brianklaas) August 5, 2019

Donald Trumpia on syytetty rasismista viime aikoina useampaan otteeseen. Muutama viikko sitten hän muun muassa tviittasi, että demokraattien kongressiedustajien tulee ”mennä takaisin niihin maihin, joista he ovat tulleet”. Tviittien on tulkittu kohdistuneen neljään edustajaan: Alexandra Ocasio-Corteziin, Rashida Tlaibiin, Ilhan Omariin ja Ayanna Pressleyhin.

Ainakin Texasin ammuskelua tutkitaan mahdollisena latinalaisamerikkalaisiin kohdistuneena viharikoksena ja terrorismina. Demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Texasin entinen kongressiedustaja Beto O'Rourke osoitti syyttävällä sormella presidentti Trumpia heti ammuskelin jälkeen.

”Viharikokset ovat olleet nousussa kolmen vuoden ajan, kun valtaa on pitänyt hallinto, jonka presidentti kutsuu meksikolaisia raiskaajiksi ja rikollisiksi.”

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta muistutti aikaisemmin maanantaina, että Trump leimasi jo kampanjassaan meksikolaiset raiskaajiksi ja rikollisiksi.

”Ja vihateot ovat lisääntyneet [nimenomaan] presidentille myönteisillä alueilla”, hän sanoi Ylelle.

