”Tulossa ehdottomasti tärkeimmät vaalit toisen maailmansodan jälkeen” – Italian populistien lähtölaskenta alkoi

Italian populistihallituksen päivät vallassa ovat luetut. Italian suurimmaksi puolueeksi eurovaaleissa nousseen Legan johtaja, sisäministeri Matteo Salvini esitti perjantaina epäluottamuslausetta pääministeri Giuseppe Contelle.

Italian parlamentin ylähuoneen senaatin ryhmäjohtajat on kutsuttu koolle maanantai-iltapäiväksi ja alahuoneen ryhmäjohtajat kokoontuvat tiistaina. Sen jälkeen edessä on parlamentin äänestys pääministerin ja siten koko hallituksen luottamuksesta. Lega yhdessä opposition kanssa pystyy äänillään kaatamaan hallituksen. Se tapahtuu joidenkin arvioiden mukaan jo ensi viikolla, mutta todennäköisimmin seuraavalla viikolla. Ensi viikolla Italiassa nimittäin vietetään keskikesän juhlaa ferragostoa ja ainakin toisen hallituspuolueen Viiden tähden liikkeen parlamentaarikot ovat ilmoittaneet, etteivät keskeytä lomaansa.

Hallituksen virallisesti kaaduttua edessä on erikoinen ja monimutkainen poliittinen näytelmä. Italian presidentin Sergio Mattarellan tiedetään vastustavan jyrkästi uusia vaaleja, sillä Italian hallituksen on esitettävä ensi vuoden budjettiluonnoksensa Euroopan komissiolle lokakuun puolivälissä. Lopullisesti parlamentti hyväksyy uuden budjetin joulukuussa.

Italian lakien mukaan vaalit voidaan järjestää aikaisintaan 60 päivän kuluttua siitä, kun presidentti on hajottanut parlamentin. Se tarkoittaisi lokakuun loppua. Jos Mattarella saa tahtonsa läpi, vaalit pidetään vasta lopullisten budjettiäänestysten jälkeen. Hän saattaa myös välttää uuden vaalit nimittämällä virkamieshallituksen, joka voisi istua jopa nykyisen vaalikauden loppuun asti. Näin teki presidentti Giorgio Napolitano, kun pääministeri Silvio Berlusconi erosi vuoden 2011 marraskuussa.

Legalle 38 prosentin kannatus

”Jos uusiin vaaleihin päädytään, tulossa ovat ehdottomasti tärkeimmät vaalit Italian historiassa toisen maailmansodan jälkeen”, italialainen politiikan tutkija Silvia Merler sanoo.

Hän viittaa perjantaina julkistettuun tuoreimpaan gallupiin, jonka mukaan Lega saisi 38 prosenttia äänistä, jos vaalit pidettäisiin nyt. Se tarvitsisi hallituskumppanikseen vain äärioikeistolaisen, fasismitaustaisen Fratelli d’Italian, jonka kannatus gallupeissa on kuuden prosentin tietämillä. Italian vaalilakien mukaan 40 prosentin kannatus riittää paikkaenemmistön saamiseen parlamentissa.

”Matematiikka kertoo, että se riittää äärioikeistolaisen hallituksen muodostamiseen. Salvini voi jopa yksi saada 40 prosenttia, kun vaalien aika koittaa”, Merler kommentoi.

