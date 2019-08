Arvio: Moskovan mielenosoitukset suurimmat sitten vuoden 2011 – ”Tämä on poliisivaltio”

Riippumaton mielenosoituksia monitoroiva The White Counter arvioi noin 50 000 ihmisen osallistuneen opposition mielenosoitukseen Moskovassa lauantaina. Järjestön mukaan kyseessä on suurin opposition mielenosoitus sitten vuoden 2011. Asiasta uutisoi BBC.

Uutistoimistojen mukaan poliisi pidätti lauantaina noin sata ihmistä. Viikko sitten pidätyksiä tehtiin noin 600 ja edellisviikolla yli tuhat ihmistä otettiin kiinni.

Lue lisää: Suomalaisarvio Moskovan pidätyksistä: ”Vaaran merkki – kaikkea ei ole vielä nähty”

Mielenosoittajat vaativat vapaita paikallisvaaleja Moskovaan, sillä viranomaiset ovat estäneet joidenkin opposition edustajien asettumisen ehdolle. Moskovan paikallisvaalit pidetään 8. syyskuuta.

”Jokaisella on oma syynsä olla täällä. Vaalit ovat vain yksi asia. Mikään ei ole muuttunut. Me tarvitsemme muutosta”, lauantain mielenosoitukseen osallistunut Maria Ostozheva kommentoi The Guardianille.

Toinen mielenosoittaja, joka kertoo nimekseen Mihail sanoo Venäjän muuttuneen poliisivaltioksi.

”Tämä on poliisivaltio. En antaisi itselleni anteeksi, jos en protestoisi.”

