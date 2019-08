Hjallis Harkimon Suomeen tuoma Italian ”mysteerimies”: ”Matteo Salvini pelaa uhkapeliä italialaisten elämällä”

Italian populistisen Viiden tähden liikkeen strategi Davide Casaleggio arvostelee poikkeuksellisen kovin sanoin hallituskumppani Legan johtajaa, sisäministeri Matteo Salvinia, joka esitti perjantaina epäluottamuslausetta Italian hallitukselle.

”Matteo Salvini pelaa uhkapeliä italialaisten elämällä oman etunsa varmistamiseksi, mutta ennen kaikkea siksi, ettei hän halua vähentää parlamentaarikkojen määrää”, Casaleggio kirjoittaa Facebookissa.

Parlamentaarikkojen määrän supistaminen 345:llä on yksi Viiden tähden liikkeen vaalilupauksista. Se tarkoittaisi sitä, että edustajien määrä parlamentin alahuoneessa laskee 400:aan ja ylähuoneessa senaatissa 200:aan. Nyt alahuoneessa istuu 630 edustajaa ja senaatissa 315.

”Jos meidän on mentävä uusiin vaaleihin, teemme sen mahdollisimman pian. Mutta ensin leikkaamme parlamentin paikkojen määrää. Jopa elokussa se vie vain kaksi tuntia”, Casaleggio sanoo.

Hän ei kuitenkaan pidä uusien vaalien järjestämistä syksyllä hyvänä ideana. Italian lakien mukaan vaalit voidaan pitää aikaisintaan 60 päivän kuluttua siitä, kun presidentti on hajottanut parlamentin. Se tarkoittaisi uusia vaaleja tänä vuonna aikaisintaan lokakuun lopulla. Ajankohta on poikkeuksellisen huono erityisesti siksi, että Italian on määrä esitellä ensi vuoden budjettiluonnoksensa Euroopan komissiolle lokakuun puolivälissä ja lopulliset budjettiäänestykset tehdään parlamentissa joulukuussa.

”Jos meillä ei ole hallitusta, kun budjetista päätetään, on olemassa suuri riski, että joudumme korottamaan arvonlisäveroa”, Casaleggio toteaa.

Lue lisää:”Tulossa ehdottomasti tärkeimmät vaalit toisen maailmansodan jälkeen” – Italian populistien lähtölaskenta alkoi

Euroopan komission on vaatinut Italialta arvonlisäveron korotusta budjettialijäämän tasapainottamiseksi. Italian yleinen arvonlisävero on hnyt 22 prosenttia. Komissio vaatii sen nostamista ainakin 24,2 prosenttiin.

Casaleggio muistuttaa, että Italiassa on vain kerran pidetty parlamenttivaalit syksyllä. Tämä tapahtui vuoden 1919 marraskuussa. Sata vuotta sitten pidetyt vaalit olivat merkittävä käännekohta Italian historiassa, sillä niiden jälkeen parlamentin ulkopuolelle jääneen Benito Mussolinin johtama fasistinen liike alkoi kasvattaa jalansijaansa.

Davide Casaleggio vieraili Suomessa Harry Harkimon kutsumana viime lokakuussa. Casaleggioa kuvaillaan Viiden tähden liikkeen ”takapiruksi ja mysteerimieheksi”, sillä hän ei koskaan ole itse osallistunut päivänpolitiikkaan. Casaleggion isä on yksi Viiden tähden liikkeen perustajista yhdessä koomikko Beppe Grillon kanssa.

”Hän on ehkä syypää osiin asioita, mitä on Liike Nytissä”, Harkimo kommentoi lokakuussa.

Lue tarkemmin: Hjallis Harkimo toi Italian ”mysteerimiehen” Suomeen – ”Hän on ehkä syypää osaan Liike Nytistä”

Jos Italia ajautuu uusiin vaaleihin, Casaleggiolla saattaa olla edessään ehdokkaaksi asettuminen. Viiden tähden liikkeen sääntöjen mukaan parlamentaarikkojen kausi rajoittuu kahteen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Viiden tähden liikkeen poliittinen johtaja, työministeri Luigi Di Maio ja parlamentin alahuoneen puhemies Roberto Fico joutuvat jättämään paikkansa parlamentissa.

Italiassa arvioidaan, että Luigi Di Maion tilalle nousee toinen Viiden tähden liikkeen ”takapiruista” Alessandro Di Battista. Hän voi istua parlamentissa yhden kauden, koska on aikaisemmin ollut yhden kauden edustajana. Toinen spekulaatioissa esillä oleva nimi on Casaleggio.

Lue myös: Suomalaisarvio Italian tilanteesta: ”Voisi olla todellinen uhka EU:lle”