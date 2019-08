Trump täräytti julki koodinimen ”Skyfall” – nokittaa Putinille superaseesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Venäjän epäonnistunutta ohjuskoetta Twitterissä. Venäjä on antanut viime viikolla sotilastukikohdassa tapahtuneesta räjähdyksestä vain vähän tietoa, mutta vahvisti, että tapaukseen liittyy pieni ydinreaktori.

Yhdysvalloissa uskotaan, että tapaus liittyy Venäjän risteilyohjukseen, jolla presidentti Vladimir Putin rehvasteli viimevuotisessa linjapuheessaan. Nato on antanut tälle superaseelle koodinimen SSC-X-9 Skyfall, mutta Venäjällä se tunnetaan nimellä Burevestnik.

Viranomaislähde kertoo CNN:lle, että räjähdys liittyy todennäköisesti Skyfall-prototyyppiin. Myös New York Times kertoo, että Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan kyseessä oli mitä todennäköisimmin juuri Skyfall-prototyyppi.

Jopa presidentti Donald Trump otti asiaan kantaa. Hän harmittelee, että ”Skyfall-räjähdys” on saanut ihmiset huolestumaan ilmatilasta laitoksen ympärillä ja kauempanakin.

”Yhdysvallat oppii paljon epäonnistuneesta ohjusräjähdyksestä Venäjällä. Meillä on samanlaista, mutta kehittyneempää teknologiaa”, Trump tviittasi viime yönä.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi Ylen Ykkösaamussa, että laajemmassa perspektiivissä Venäjä on viime vuosien aikana halunnut, että sielläkin kehitetään uusia asejärjestelmiä.

”Halutaan luoda laaja kuva siitä, että Venäjä on asekehittelyssä mutta ehkä muissakin asioissa aivan maailman kärkivaltioita”, Salonius-Pasternak sanoo Ylelle.

Venäjä pyrkii hakemaan etulyöntiasemaa joko mahdollisia neuvotteluita tai asevarustelua varten. Tutkijan mukaan Venäjä haluaa näyttää, että sillä on erikoisaseita, joita muilla ei ole.

Salonius-Pasternak toteaa, että on vaikea tietää, mitä Trumpin tviitin takana on ja ovatko sen tiedot totta. Yksi erikoinen ja erityisen kiinnostava piirre tviitissä kuitenkin on: tutkija kiinnittää huomiota siihen, että Trump julkistaa salaista tietoa mainitessaan spesifisti Naton koodinimen ”Skyfall” Venäjän tapaukseen viitatessaan.

”Tuntuisi siltä, että hän on vahvistanut, että Yhdysvaltain tiedustelun mukaan kyseessä oli juuri tämä Skyfall-asejärjestelmä, josta Putin on puhunut.”

Tutkija pohtii, viittaako Trump siihen, että Yhdysvalloillakin on nyt kehitteillä hypersoonisia aseita vai siihen, että Yhdysvalloilla oli 1960-luvun alussa vastaava kokeilu.

”He päätyivät aika nopeasti johtopäätökseen, että tässä aseessa ei ole mitään järkeä monesta, monesta eri syystä.”

Salonius-Pasternakin mukaan nyt otetaan ensiaskelia tilanteessa, joka on tuttu kylmästä sodasta. Hän viittaa INF-sopimuksen raukeamiseen ja strategisten aseiden rajoittamissopimukseen, jonka jatko on epävarma.

INF-sopimus on kieltänyt maasta laukaistavat lyhyen ja keskipitkän matkan ohjukset.

Salonius-Pasternak huomauttaa, että yhtäältä sopimuksista on tullut epävarmoja, eikä niihin ole saatu mukaan muita toimijoita kuten Kiinaa. Toisaalta Venäjä on selvästi rikkonut INF-sopimusta ja Yhdysvalloissa Pentagonilta on vaadittu, että se selvittää vastaavan ohjusjärjestelmän rakentamista.

Yhdysvallat ja Venäjä ilmoittivat puolisen vuotta sitten, että ne irtautuvat kylmän sodan lopulla solmitusta sopimuksesta. Yhdysvallat toteutti vetäytymisen 2. elokuuta, jolloin myös Venäjä totesi sopimuksen rauenneen.