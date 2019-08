Trumpin hallitus törsää massiiviseen valvontakoneistoon – miljardööriliittolainen rikastuu 1,5 miljardin tilauksilla

On hyvin tiedossa kuinka presidentti Donald Trump haluaa passittaa meksikolaiset ja muut maahanmuuttajat niin pitkälle kuin pippuri kasvaa. Sen varjolla voidaan haluta pystyttää muuri Meksikon rajalle, mutta myös rakentaa erittäin tehokas, koko maan kattava valvontakoneisto.

The Next Web kertoo, että etenkin PayPalin luonut miljardööri, äänekkäästi konservatiivinen ja Trumpin liittolainen Peter Thiel tietää kuinka tästä taotaan tuottoisa bisnes.

Thielin luoma Palantir on big dataa käyttävä analytiikkajärjestelmä, jota USA käyttää tarkkaillakseen terrorismiuhkia, sekä valvoakseen rahasto- ja pankkialan muutoksia. Trumpin kaudella Thiel on lobannut tehokkaasti kuinka Palantiria voitaisiin käyttää myös rajojen pitämiseen puhtaana.

Trumpin kaudella Palantir on saanut runsaasti lisätilauksia Yhdysvalloilta. Viimeisen kahden vuoden aikana Palantirin tilausten arvo on noussut noin 630 miljoonasta dollarista yli 1,5 miljardiin dollariin. Kaikki lisätilaukset on luokiteltu puolustustilauksiksi.

TNW:n mukaan Palantirilla on ainakin 29 voimassa olevaa tilausta Yhdysvaltain hallitukselta. Se tekee hankkeita jokaiselle armeijan neljästä haarasta, rajavalvonnalle, ICE:lle eli maahanmuuttoviranomaisille sekä maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavalle DHS:lle eli Department of Homeland Securitylle.

Palantirilla on tämän lisäksi valtavasti tilauksia myös paikallisten lainvalvontaorganisaatioiden kanssa. Trumpin hallitus on siis ottanut sotilaskäyttöön tarkoitetun valvontakoneiston ja skaalannut sen koko USA:n poliisivoimien käyttöön.

Tuottoisa valvontabisnes on huolestuttava uutinen vapaudestaan kuuluisalle maalle.

Vicen mukaan Palantir tietää kansalaisistaan muun muassa tilitiedot, vakuutustiedot, lasten koulut ja päiväkodit, mielenterveystilanteen, sairaalatiedot, sukulaiset, lemmikit, telekommunikaatiotiedot, omaisuudet, urheiluinnostukset, huvipuistoissa käynnit ja missä hotellissa majoitutaan lomamatkoilla. Lista on pitkä.

Palantirilla on lisäksi pääsy salaiseksi luokiteltuun sotilasdataan ja kasvojentunnistusjärjestelmiin USA:n sisällä sekä sen rajoilla, ja se nauttii täyttä hallituksen luottamusta. Se on tämän ansiosta valvontajärjestelmä joka kykenee valvomaan ja seuraamaan ketä tahansa kansalaista.

Palantirin voimassaolevat sopimukset kestävät pitkään, joten valvontakoneiston avaimet ovat myös seuraavan ja sitä seuraavan hallituksen käsissä.