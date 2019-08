Grönlanti vastasi Donald Trumpille: Emme ole kaupan – Tanskasta pilkkaa

Tanskan itsehallintoalue Grönlanti on ilmoittanut Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, ettei se ole kaupan.

Trump on yhdysvaltalaisten lehtitietojen mukaan toistuvasti esittänyt Grönlannin ostamista Tanskalta ja presidentinhallinnon virkamiehet ovat jopa selvittäneet asiaa. Maailman suurimman saaren hallitus ilmoitti kuitenkin perjantaina, ettei kauppoja tule.

”Grönlanti ei ole myynnissä”, kuuluu viesti amerikkalaiskanava CNN:n mukaan.

Poliitikkojen reaktio niin Grönlannissa kuin Tanskassakin on ollut pöllämystynyt ja osin pilkallinen. Grönlantilaiset painottavat saaren olevan avoin yhteistyölle ja kaupalle, mutta ei sentään itsensä kauppaamiselle kokonaisuudessaan.

”Jos hän on tosissaan, tämä on lopullinen todiste, että hän [Trump] on tullut hulluksi”, Tanskan Kansanpuolueen ulkopolitiikan puhemies Soren Espersen sanoi BBC:n mukaan.

”Ajatus, että Tanska myisi 50 000 kansalaistaan Yhdysvalloille, on naurettava.”

Vaikka Trumpin ajatus on hätkähdyttänyt, ei hän suinkaan ole ensimmäinen yhdysvaltalaispoliitikko, joka on miettinyt Grönlannin haalimista Yhdysvaltain omistukseen. Ainakin Alaskan ostaneen ulkoministerin William Sewardin tiedetään neuvotelleen myös Grönlannista.

Grönlanti kuuluu maantieteellisesti Pohjois-Amerikan mantereeseen. Pohjoisessa Grönlannissa sijaitsee Yhdysvaltain ilmavoimien Thulen lentotukikohta, ja saaren sotilaallinen ulottuvuus kiinnostaa myös presidentti Trumpia.

