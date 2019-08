Donald Trumpin Tanska-temppu hämmästyttää: ”Tämä on absurdin tuolla puolen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina lykkäävänsä valtiovierailuaan Tanskaan pääministerin tehtyä selväksi, että Tanska ei harkitse Grönlannin myymistä Yhdysvalloille. Trumpin ratkaisu herättää hämmennystä.

Trump ilmoitti kahden viikon päähän sovitun vierailun peruuttamisesta ja perumisen syistä suorasukaiseen tyyliinsä Twitterissä.

”Tanska on hyvin erityinen maa, jossa on huikeita ihmisiä, mutta pääministeri Mette Frederiksenin kommentoitua, että hänellä ei ole haluja keskustella Grönlannin ostamisesta, siirrän tapaamisemme kahden viikon päässä toiseen aikaan”, Trump kertoo.

”Pääministeri säästi suuresti kuluja ja vaivaa sekä Yhdysvalloilta että Tanskalta olemalla niin suora. Kiitän häntä ja odotan tapaamistamme jossain vaiheessa tulevaisuudessa!”

Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt kommentoi vierailun perumista samassa välineessä, Twitterissä.

”Tämä on absurdin tuolla puolen: Trump tekee valtiovierailun pitkäaikaiseen liittolaismaahan riippuen siitä, onko maa valmis luovuttamaan osia alueestaan”, Bildt hämmästelee. Tviitti on nähtävissä jutun alaosassa.

Trumpin yllätysliike todennäköisesti hämmensi myös Yhdysvaltain Tanskan-suurlähettilään, joka iloitsi presidentin tulevasta Tanskan-vierailusta vielä pari tuntia ennen Trumpin ilmoitusta.

”Tanska on valmis presidentti Trumpin vierailuun. Kumppani, liittolainen, ystävä”, Carla Sands kuvasi Tanskan ja Yhdysvaltain suhdetta.

Absurdiksi tilannetta kuvasi aiemmin myös Tanskan Frederiksen, joka tarkoitti sanalla Trumpin puheita Grönlannin ostamisesta. Grönlannin pääministeri Kim Kielsen ilmoitti välittömästi, että Grönlanti ei ole kaupan, ja ”siihen keskustelu loppuu”, Frederiksen linjasi.

Trumpin oli kutsunut Tanskaan kuningatar Margrethe II, ja vierailu olisi osunut laajempaan Euroopan-kiertueeseen.

This is well beyond the absurd: Trump makes a state visit to a long standing ally dependent on that country being ready to give up parts of its territory. https://t.co/aub4worEIy

— Carl Bildt (@carlbildt) August 21, 2019