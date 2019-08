Britannia luovuttaa äänensä Suomelle – Nyt alkoi irvailu brexit-sloganista

Iso-Britannnia luovuttaa äänensä EU-puheenjohtajamaa Suomelle niissä EU-kokouksissa, joissa brittiedustajat eivät ole paikalla. Asiasta ovat kertoneet useat tiedotusvälineet.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoo Demokraatille, että Britannian pääministeri Boris Johnson esitti puhelimitse pääministeri Antti Rinteelle toiveen, että Suomi voisi edustaa Isoa-Britanniaa EU-kokousten mahdollisissa äänestystilanteissa tarvittaessa.

Brittilehti Guardian on saanut nähtäväkseen virallisen kirjeen, jossa Britannia ilmoittaa vetäytyvänsä osasta EU-kokouksia ja pyytää EU-puheenjohtajaa edustamaan Britanniaa niissä. Näin brittiedustajan poissaolo ei estä EU-päätöksiä.

Guardianin toimittaja Jennifer Rankin julkaisi osan kirjeestä Twitterissä.

Important detail on UK withdrawal from EU meetings, contained in official letter announcing the move.

UK has given its vote to Finland (current EU presidency holder) meaning its absence shouldn't block EU decisions.

In other words - give up control. pic.twitter.com/7I69nMd1OP

— Jennifer Rankin (@JenniferMerode) August 20, 2019