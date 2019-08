Täysi rähinä repesi Britannian politiikassa – Boris Johnsonia syytetään jo ”diktaattoriksi”

Britannian parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow ottaa voimakkaasti kantaa pääministeri Boris Johnsonin suunnitelmiin jäädyttää parlamentin istunnot brexitin alla. Kriitikkojen hetki hetkeltä yltyvän joukon mukaan hallituksen tavoitteena on varmistaa, että parlamentti ei ehdi estämään sopimuksetonta brexitiä.

”En ole saanut hallitukselta yhteydenottoa, mutta jos raportit parlamentin töihinpaluun lykkäämisen tavoittelemisesta pitävät paikkansa, tämä on perustuslaillinen kauhistus”, Bercow sanoo tiedotteessaan, jota Britanniassa pidetään poikkeuksellisena – puhemies ei yleensä ota kantaa päivänpolitiikkaan.

Johnsonin hallitus pyrkii pidentämään brittiparlamentin istuntotaukoa, joka tyypillisesti kestää lokakuun alkuun. Nyt se kestäisi lokakuun 14. päivään saakka, kun Britannian on määrä jättää Euroopan unioni viimeistään 31. lokakuuta. Aikataulun tiukennuksen arvioidaan tekevän tyhjiksi oppositiopuolueiden suunnitelmat no-deal brexitin estävistä lakihankkeista.

Johnson on kiistänyt, että tavoitteena olisi estää parlamenttia torppaamasta sopimuksetonta brexitiä. Tämä ei mene läpi puhemiehelle, jolla on tausta hallitusvaltaa käyttävässä konservatiivipuolueessa.

”Miten ikinä tämä perustellaankin, on aivan ilmeistä, että lykkäyksen tarkoitus on estää parlamenttia keskustelemasta brexitistä ja suorittamasta tehtäväänsä tämän maan suunnan määrittäjänä. Yhtenä maamme historian haastavimmista hetkistä on tärkeää, että vaaleissa valittu parlamenttimme saa sanoa näkemyksensä”, Bercow sanoo.

”Parlamentin jäädytys olisi hyökkäys demokraattista prosessiamme vastaan.”

Myös entinen valtiovarainministeri Philip Hammond pitää hallituksen yritystä ”pohjattoman epädemokraattisena”. Konservatiivipuolueen ministeri erosi hallituksesta Johnsonin noustessa pääministeriksi ja hän vastustaa sopimuksetonta EU-eroa.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn kertoo olevansa tyrmistynyt Johnsonin hallituksen piittaamattomuudesta. Myös hän toteaa uhkaksi demokratialle, että parlamenttia estetään käymästä läpi ”vastuutonta suunnitelmaa sopimuksettomasta brexitistä”. Toinen työväenpuolueen vaikuttaja John McDonnell puhuu ”hyvin brittiläisestä vallankumouksesta”.

”Mitä ikinä ajatellaankin brexitistä, jos pääministerin sallitaan estävän demokraattisen instituutiomme vapaan toiminnan, olemme vaarallisella tiellä”, McDonnell sanoo.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon syyttää Ison-Britannian hallitusta jopa itsevaltaisista keinoista brexitin ajamisessa pakolla läpi.

”Tämä on diktatuuria ja jos parlamentaarikot eivät yhdisty ensi viikolla estääkseen Boris Johnsonia, tämä päivä jää historiaan päivänä, jona Ison-Britannian demokratia kuoli”, Sturgeon sanoi Guardianin mukaan.

Hallitus aikoo pyytää istuntotauon pidennystä kuningattarelta. BBC:n mukaan kuningattaren rooli on käytännössä nimellinen, joten pyydettäessä hän lykkäyksen myöntää.

