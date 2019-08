Donald Trump ylisti Boris Johnsonia – Brittijohtajalta tyly tulkinta: ”Juuri tätä Trump on odottanut”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti keskiviikkona ohimennen kantaa Britannian kuohuntaan uuden pääministerin Boris Johnsonin toiminnasta. Britannian työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vastasi Trumpille tiukasti.

Trump ylisti Twitter-viestissään Johnsonia, joka saa tällä hetkellä kotimaassaan kovaa arvostelua ”epädemokraattisesta” toiminnastaan. Arvostelua tulee niin Johnsonin omilta eli konservatiiveilta kuin poliittiselta oppositioltakin pääministerin jäädytettyä parlamentin työnteon brexitin alla. Britannian kuningatar myönsi keskiviikkona hallituksen pyytämän parlamentin istuntotauon pidennyksen.

Trump viittasi viestissään Jeremy Corbynin aiempaan päätökseen, että sopimuksetonta brexitiä ei vastusteta pikaisella epäluottamuslauseella Johnsonia kohtaan vaan ennemmin lainsäädännöllisin keinoin.

”Jeremy Corbynille, Britannian työväenpuolueen johtajalle, olisi hyvin vaikeaa saada epäluottamuslausetta uudelle pääministerille Boris Johnsonille erityisesti siinä mielessä, että Boris on juuri sitä mitä Iso-Britannia on odottanut ja että hän tulee osoittautumaan ’suurmieheksi’”, Trump tviittasi.

Corbyn esitti pian tulkintansa.

”Luulen, että se mitä USA:n presidentti tarkoittaa, on että Boris Johnson on juuri sitä, mitä hän on odottanut. Tottelevainen pääministeri, joka luovuttaa Britannian julkiset palvelut yhdysvaltalaisyrityksille vapaakauppasopimuksessa”, Corbyn kirjoittaa Twitter-viestissään.

I think what the US president is saying, is that Boris Johnson is exactly what he has been looking for, a compliant Prime Minister who will hand Britain's public services and protections over to US corporations in a free trade deal. https://t.co/kcg2jkYi0o

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 28, 2019