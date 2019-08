Donald Trump vastaa syytöksiin salaisten tiedustelutietojen vuotamisesta: ”Meillä oli kuva, ja minulla oli oikeus julkaista se”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänellä oli ”absoluuttinen oikeus” julkaista kuva Iranin epäonnistuneen satelliittilaukaisun tapahtumapaikasta Twitterissä.

”Meillä oli kuva. Minä julkaisin sen ja minulla oli absoluuttinen oikeus julkaista se”, Trump totesi toimittajille Valkoisessa talossa myöhään perjantaina.

Tiedusteluasiantuntijoiden mukaan kuva saattaa kuitenkin olla salaiseksi tiedustelumateriaaliksi luokiteltu.

”Tällaiset kuvat ovat yleensä salaisiksi luokiteltuja. Olen varma, että tämäkin on. On tietenkin mahdollista, että sen salausluokitus oli matala”, entinen CIA-virkailija John Sipher kommentoi CNN:lle.

Hänen mukaansa on myös mahdollista, että Trump on pyytänyt tiedusteluviranomaisilta salaiseksi luokittelemattoman kuvan julkaistakseen sen Twitterissä.

”Jos hän vain otti kuvan ja julkaisi sen, se on paha asia. Uskon kuitenkin, että hän kysyi ennen julkaisua asiaa ja sai vastauksen, ettei kuvan julkaisemiselle ole estettä.”

Trumpin tviittaamassa kuvassa näkyy Pohjois-Iranissa sijaitseva vahingoittunut laukaisualusta. Iran yritti lähettää satelliitin avaruuteen torstaina, mutta se räjähti laukaisun yhteydessä. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ei ollut osallisuutta "katastrofaaliseen onnettomuuteen". Hän toivotti tviitissään Iranille onnea tapauksen selvittämiseen.

Entinen CIA:n satellikuvien analyytikko Patrick Eddington kuvailee kuvan olevan tärkeää tietoja Yhdysvaltain vihollisille.

”Jos presidentti tviittasi luottamuksellisen kuvan, jossa on hyödynnetty edistyksellisintä teknologiaamme, se on varmasti tervetullut tieto vihollisillemme. Hänellä on oikeus poistaa salaiseksi luokittelu, mutta Twitter ei silti ole oikea tai vastuullinen paikka julkaisuun”, hän sanoo Reutersille.