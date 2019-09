Greta Thunbergilta jäätävä kuitti tylyttäjille: ”Silloin tiedät olevasi voitolla!”

Ruotsalainen ilmastoktivisti Greta Thunberg vastaa Twitterissä erityisesti sosiaalisessa mediassa kohtaamaansa kovasanaiseen henkilökohtaisuuksiin menevään arvosteluun. Thunbergistä muun muassa levitetään Twitterissä videota, jonka perusteella hänen on väitetty olevan ”vakavasti häiriintynyt”, koska hänellä on Aspergerin oireyhtymä.

”Kun vihaajat puuttuvat ulkonäköösi ja erilaisuuteesi, se tarkoittaa, ettei heillä ole enää mitään muuta, mihin vedota. Ja silloin tiedät olevasi voitolla! Minulla on Asperger ja se tarkoittaa, että poikkean joskus normista. Oikeissa olosuhteissa erilaisuus on supervoima”, Thunberg kirjoittaa.

Hän kertoo, ettei ole halunnut julkisesti puhua paljon diagnoosistaan, jotta hänen ei väitettäisi piiloutuvan sen taakse.

”Tietämättömät ihmiset pitävät sitä edelleen sairautena tai jotenkin kielteisenä. Uskokaa pois, diagnoosini on rajoittanut minua aikaisemmin.”

Thunberg kertoo kärsineenä syömishäiriöistä ennen kuin aloitti ilmastolakkoilun.

Thunberg on parhaillaan New Yorkissa osallistuakseen YK:n ilmastohuippukokoukseen myöhemmin syyskuussa.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 31, 2019