Ryöpytetty Johnson varoitti parlamenttia brexit-äänestyksestä: ”Minä en halua vaaleja, ettekä tekään halua”

Britannian pääministeri Boris Johnsonin hallitus pui brexit-tilannetta maanantaina illansuussa ylimääräisessä kokouksessa. Puheessaan tämän jälkeen Johnson ei vahvistanut veikkailuja, että hän ajaa ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Hän lupasi kuitenkin torjua kaikki aikeet estää EU-ero.

”Haluan kaikkien tietävän, että mitään olosuhteita ei ole, joissa minä pyytäisin Brysselistä lykkäystä”, hän totesi.

Kun parlamentti palaa tiistaina kesälomalta istuntoon, oppositiopuolueet ja konservatiivien vähemmistö yrittävät hyväksyttää nopealla aikataululla lain. Sillä haettaisiin EU:lta mahdollisesti kolmen kuukauden jatkoaikaa sopimuksettoman brexitin estämiseksi.

Työväenpuolueen kansanedustajan Hilary Bennin tviitin mukaan lakiesitys antaa hallitukselle aikaa joko saavuttaa uusi sopimus EU:n kanssa huippukokouksessa ensi kuussa tai hakea parlamentilta lupaa lähteä EU:sta ilman sopimusta.

”Jos näitä ehtoja ei ole täytetty 19. lokakuuta – Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeisenä päivänä – pääministerin pitää lähettää kirje Eurooppa-neuvoston presidentille ja pyytää artiklan 50 pidentämistä 31. tammikuuta 2020 asti”, Benn kirjoittaa.

Johnsonin mukaan brexit-neuvotteluissa on edistytty ja neuvottelijoille pitäisi antaa työrauha ilman vaalien uhkaa.

”He näkevät, että haluamme sopimuksen. He näkevät, että meillä on selkeä näkemys tulevasta EU-suhteestamme, mitä ei ole aina ollut. He näkevät, että olemme päättäväisesti vahvistamaan asemaamme lähtemällä joka tapauksessa”, Johnson sanoi.

Hän varoitti kansanedustajia äänestämästä oppositiojohtajan, työväenpuolueen Jeremy Corbynin rinnalla brexitin lykkäämiseksi. Hallitus on uhannut erottaa parlamenttiryhmästä ja estää ehdokkuuden seuraavissa vaaleissa konservatiiviedustajilta, jotka äänestävät hallitusta vastaan.

”Minä en halua vaaleja, ettekä tekään halua. Edetään kansan asettaman asialistan mukaan”. Johnson sanoi ja luetteli hallituksensa suunnitelmia.

Johnsonin konservatiivien ja tukipuolueen, Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP:n parlamenttienemmistö on kutistunut yhteen. Eräät sopimuksetonta brexitiä vastustavat konservatiivit aikovat tukea opposition esitystä, mutta muutamat työväenpuolueen edustajat saattavat myötäillä hallitusta.

Jos laki menee läpi, pääministeri Johnson saattaa esittää ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Hän tarvitsee taakseen kaksi kolmasosaa kansanedustajista eli opposition työväenpuolueen pitäisi tukea vaaleja. Puoluejohtaja Corbyn on aiemmin vaatinut vaalien järjestämistä.

”Työskentelemme yhdessä muiden puolueiden kanssa tehdäksemme kaiken tarvittavan vetääksemme maan kuilun partaalta. Sen jälkeen meillä pitää olla parlamenttivaalit”, Corbyn totesi aiemmin maanantaina.

Entinen työväenpuolueen pääministeri Tony Blair on varoittanut Corbynia kannattamasta pikaisten vaalien järjestämistä. Blairin mielestä ensi sijassa pitäisi keskittyä sopimuksettoman brexitin torjumiseen. Hän pelkää, että konservatiivit Boris Johnsonin johdolla voivat voittaa vaalit.

