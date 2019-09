Boris Johnsonin tilanne pahentuu – BBC: Brexit-laki menossa sittenkin nopeasti läpi

Britanniassa hallituslähteet ennakoivat BBC:n mukaan, että opposition alahuoneessa läpi ajama lakiesitys, joka estää sopimuksettoman brexitin, tulee etenemään myös parlamentin ylähuoneessa.

Vielä keskiviikkoiltana ennakoitiin, että brexitin kannattajat ryhtyisivät venkoilemaan lakiesitystä vastaan tehtailemalla muutosesityksiä ja pitkittämällä keskustelua. BBC:n tiedon mukaan esitys kuitenkin saadaan läpi ylähuoneessa jo perjantaina konservatiivien ja Työväenpuolueen päästyä neuvottelutulokseen torstain vastaisena yönä.

Keskiviikkona pääministeri Boris Johnsonilla oli toinen perättäinen tappioiden päivä parlamentissa. Hänen ajamiensa ennenaikaisten vaalien puolesta äänesti 298 kansanedustajaa ja 56 äänesti vastaan. Esitys hylättiin, koska se ei saanut lain vaatimaa alahuoneen kahden kolmasosan tukea.

Äänestystuloksen selvittyä pääministeri Johnson kohdisti sanansa työväenpuolueen Jeremy Corbynille, jonka tukea hän olisi tarvinnut.

”Hänestä on tullut tietääkseni ainoa oppositiojohtaja maamme demokraattisessa historiassa, joka on kieltäytynyt vaalikutsusta. Voin vain arvailla hänen epäröintinsä syitä. Ilmeinen johtopäätös on, ettei hän usko voittavansa”, Johnson sanoi.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn ilmoitti ennen äänestystä, ettei tukea vaaleille tule ennen kuin sopimukseton brexit on estetty lailla. Hän arvosteli voimakkain sanoin hallituksen brexit-linjaa.

”Katastrofaalinen sopimukseton brexit veisi meidät kauppasopimukseen Donald Trumpin kanssa, joka pistäisi Amerikan etusijalle ja Britannian etäiseksi toiseksi. Pääministeri tietää, ettei brexitille ilman sopimusta ole valtuutuksia, kansan enemmistö eikä kansanedustajien enemmistö tue sitä”, Corbyn totesi.

Aiemmin Johnson hyökkäsi parlamentin alahuoneen hyväksymää lakiesitystä vastaan. Johnsonin mukaan laki antaisi kontrollin EU:lle ja parlamentti on estänyt vakavat sopimusneuvottelut unionin kanssa.

Britannian sopimuksettoman eron ehkäisyyn valmisteltu lakiehdotus ylitti ensimmäiset esteet parlamentissa. Alahuoneessa lain puolesta äänesti ensimmäisessä äänestyksessä 329 kansanedustajaa ja 300 vastaan ja toisen tulos oli 327-299.

Lakiesitys velvoittaa hallituksen hakemaan EU:lta lisäaikaa tammikuun loppuun brexitille, jos lokakuun Eurooppa-neuvostossa ei sovita uudesta erosopimuksesta. Lain takana ovat opposition työväenpuolue ja pienpuolueet sekä konservatiivien ryhmästä erotettuja kansanedustajia.

Oppositio yrittää saada lain nopeasti läpi parlamentissa, sillä pääministeri Johnson voi lähettää kansanedustajat ensi viikolla tauolle.

