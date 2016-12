Robert Heleniuksen farssiottelu hienon illan miinus

Helsingissä Hartwall-areenalla nähtiin lauantaina hieno ammattinyrkkeilyilta. ALL IN -nimisessä illassa tulessa oli neljä suomalaisen ammattinyrkkeilyn kärkinimeä ja jännittäviä taistoja riitti koko illaksi toisin kuin muutamissa edellisissä Helsingissä järjestetyissä ammattilaisilloissa, joissa on ollut lähinnä yksi merkittävä ottelu.

Robert Heleniuksessa riittää karismaa, mutta valitettavaa on, ettei hänelle saatu kunnollista vastustajaa. Argentiinalainen kehäraakki Gonzalo Omar Basile sai Robert Heleniukselta turpaansa lauantaina jo 48 sekunnin jälkeen. Kehätuomari keskeytti ottelun, jotta ei olisi tullut pahempaa jälkeä.

Ottelu muistutti enemmän sirkusta kuin huippuluokan nyrkkeilyottelua. Helenius oli Basilen kaltaiselle kehäraakille aivan liian kova vastustaja.

- Miksi ottelen tuollaisia vastaan? Hänellä oli 80 ottelua, joista 68 voittoa. Hänellä on enemmän tyrmäysvoittoja kuin minulla otteluja. Se, joka kritisoi ja kyseenalaistaa, voi mennä itse kokeilemaan, Helenius kommentoi lehdistötilaisuudessa.

Ottelun viihdearvon suhteen Helenius ilmoitti, että ihmiset haluavat tulla katsomaan tyrmäyksiä. Hän totesi, että olisi voinut jatkaa pidempään, mutta nyrkkeilijäluonteelleen hän ei voi mitään.

Basile on tyrmännyt paljon, mutta vastustajat eivät todellakaan ole olleet Heleniuksen tasoa. Suomeen tullessaan Basile varmasti tiesi saavansa selkäsaunan ja tuli vain hakemaan ottelupalkkion. Hän vaikutti ottelun jälkeen ihan tyytyväiseltä.

Helenius kuittasi ottelusta tiettävästi 100 000 euroa. Yleisön kannalta toivoisi, että moisella summalla kehään saataisiin kovempia kavereita, joilla olisi Heleniusta vastaan ihan oikeastikin jakoa.

Muissa suomalaistähtien otteluissa nähtiin erinomaista urheiluviihdettä. Eva Wahlström joutui ottelemaan Argentiinan Anahi Esther Sanchezia vastaan täydet kymmenen erää. Wahlström voitti yksimielisellä tuomaripäätöksellä ja piti WBC-liiton mestaruusvyön hallussaan.

- Vastustaja oli juuri sitä, mitä halusin. Tämän takia harjoittelemme päivästä toiseen. Ei ole mitään järkeä harjoitella sellaisia määriä, jos vastaan tuodaan jotain paskahousuja. Otteluissa pitää joutua oikeasti taistelemaan, ja että voi käydä miten vaan. Sellainen on oikeaa ammattinyrkkeilyä, Wahlström ilmoitti.

Edis Tatli puolusti kevytsarjan Euroopan mestaruuttaan lauantaina Hartwall-areenalla menestyksekkäästi. Kehätuomari keskeytti ottelun yhdeksännessä erässä. Vastustaja Manuel Lancia oli jo varjojen mailla.

Tatli aloitti varovaisesti. Hän totesi, ettei halunnut ottaa turhia riskejä, koska Lancialla on hyvä suojaus.

Ottelun edetessä Lancia alkoi pudota kyydistä. Tatlin mukaan Lancian valmentaja kysyi, että keskeytetäänkö ottelu, mutta Lancia halusi jatkaa niin kauan kuin oli mahdollista. Tatli antoikin Lancialle tästä tunnustusta.

Ottelun jälkeen Lancia kosi tyttöystäväänsä ja sai myönteisen vastauksen. Ilta ei lopulta ollutkaan hänelle totaalisen surkea.

Niklas Räsänen hävisi EU-titteliottelussa espanjalaiselle Mariano Hilariolle 11. erässä tyrmäyksellä. Ammattinyrkkeilyllisesti ottelua oli upeaa viihdettä ja draamaa. Räsänen oli saanut Hilarion kertaalleen jo kanveesiin, mutta teki myöhemmin virheen, josta seurasi tappio.

Räsäsen ura tuskin katkesi tappioon. Hän osoitti ottelussa Hilariota vastaan menneensä nyrkkeilijän paljon eteenpäin, vaikka tappio tulikin.

Tulevaisuudessa suomalainen ammattinyrkkeily ole pelkästään Heleniuksen varassa. Tatli, Wahlström ja Räsänen ovat karismaltaan Heleniuksen veroisia.

Heleniuksen uran tulevaisuus ratkeaa ensi vuonna. Hänen on pakko astua kehään kovaa ottelijaa vastaan. Vastustajaksi on huhuttu Dereck Chisoraa.