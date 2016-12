Punakone voi jälleen hyvin

Venäjän jääkiekkoliitto juhli viikonloppuna Moskovassa 70-vuotista historiaansa. Nostalgiahehkutusta ei juhlista jäänyt puuttumaan. Entisiä punakonetähtiä nähtiin jäällä legendaottelussa ja tietysti katsomossa Venäjän pelatessa Euro Hockey Tourin otteluita.

Venäjän jääkiekkohistoria on lyhyt, mutta komea. Mestaruuksia maa on voittanut toiseksi eniten Kanadan jälkeen.

Jääkiekko yleistyi Neuvostoliitossa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sitä ennen maassa pelattiin vain jääpalloa.

Eurooppalaisen jääkiekkoilun taso ei ollut vielä 1950-luvulla kovinkaan korkea ja Neuvostoliitto voittikin ensimmäisen MM-kultansa jo 1954 ja olympiakultansa 1956. Pian Neuvostoliiton maajoukkue pystyi jo päihittämään amatööripelaajista koostuneet Kanadan maajoukkueet ja vuosina 1963-72 Neuvostoliitto voittikin yhdeksän perättäistä MM-kultaa.

Eräänlainen jääkiekon vallankumous tapahtui 1972. Silloin Neuvostoliitto voitti NHL-tähdistä kootun Kanadan superjoukkueen Summit Series -haastesarjan avausottelussa Montrealissa 7-3. Se oli kanadalaisille merkittävä shokki. Vaikka Kanada lopulta voittikin ottelusarjan, oli maa menettänyt maineensa jääkiekon kiistattomana ykkösmaana.

Punakone oli 1980-luvulla vielä voimansa tunnossa, mutta romahdus tuli yllättäen ja todella nopeasti. Neuvostoliitto hajosi jouluna 1991 ja Venäjän maine jääkiekon supervaltana romahti samalla. Parhaat venäläispelaajat lähtivät NHL:ään, eivätkä viitsineet edustaa maataan MM-kisoissa.

Vuosina 1994-2007 Venäjä ei voittanut yhtään arvoturnausta. Pohjanoteeraukset koettiin 2000 ja 2004, kun Venäjä ei päässyt MM-kisoissa edes puolivälieriin, vaikka jälkimmäisellä kerralla valmentajana oli itse Viktor Tihonov.

Vladimir Putinin presidenttikausi toi kuitenkin muutoksen. Vuosi 2008 oli merkittävä, koska silloin Venäjä palasi maailmanmestariksi ja saman vuoden syksyllä toimintansa aloitti NHL:n ruplaversio KHL.

Venäjä on viimeisen kymmenen vuoden aikana voittanut neljä MM-kultaa. Nuorten MM-kisoissa Venäjä on tällä vuosikymmenellä ollut joka vuosi neljän parhaan joukossa. Maa tuottaa huippupelaajia jälleen liukuhihnalta.

Jääkiekon harrastajamäärät ovat Venäjällä kasvussa. Luistinratojen kunnossapito unohtui Venäjällä 1990-luvulla, mutta viime vuosina jääkiekon harrastusmahdollisuuksia on parannettu ja jääkiekko innostaa jälleen lapsia.

Kun Izvestija-turnauksen seuraajaturnauksia pelattiin 1990-luvulla, oli Moskovan legendaarinen Luzhnikin halli lähes tyhjänä. Jää oli mustaa ja halli oli kylmänä.

Erot menneisiin aikoihin on Venäjän jääkiekossa nykyään valtavia. 2000-luvulla Moskovaan on noussut kaksi uutta modernia areenaa. Niistä uudempi, Moskovan kolmoskehätien vieressä sijaitseva VTB-Jääpalatsi on Euroopan prameimpia areenoita.

Venäjällä Euro Hockey Tourin otteluissa katsomot täyttyvät jälleen. Toista on Suomessa ja Ruotsissa, joissa maajoukkuepeleissä on EHT-tasolla ollut viime vuosina katsojakatoa.

Venäjän maajoukkuetta kutsutaan jälleen nimellä Red Machine = Krasnaja Mashina. Maajoukkuejääkiekko näyttää innostavan kansaa. Viime keväänä MM-kisoissa tunnelma oli Venäjän peleissä upea, vaikka välieräottelussa Moskovassa Suomi aiheuttikin venäläisille pettymyksen.

Punakone voi hyvin ja kansainvälinen jääkiekko tarvitsee Venäjää. Tulevaisuudessa Venäjällä lienee kansainvälisessä jääkiekossa päätäntävaltaa yhä enemmän.

Venäjä ei pysyttele jääkiekossa pelkästään rajojensa sisäpuolella. Se on aloittanut uusien markkinoiden valtaamisen Kiinassa.