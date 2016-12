Patrik Laine on kuuma, kolme tehopistettä sunnuntaina

Patrik Laine on varastanut täysin shown, kun puhutaan suomalaisista NHL-kiekkoilijoista. Jos Laine tekee maalin, on se suomalaismedioissa ykkösuutinen, ja jos Laine ei ottelussa onnistu maalinteossa, on sekin ykkösuutinen.

Jos Laine jää maaleitta useammassa perättäisessä ottelussa, analysoidaan jo huolestuneina hänen kuivaa kauttaan. Unohdetaan, että kyse on 18-vuotiaasta kaverista, joka ikänsäkin puolesta on vasta tänä vuonna tullut NHL-kelpoiseksi.

Sunnuntaina Lainetta kelpasi taas hehkuttaa. Hänen laukauksensa puhui ottelussa Colorado Avalanchea vastaan. Kauden 18. maalillaan hän katkaisi ”kuivan kautensa”.

Lisäksi Laine keräsi kaksi syöttöpistettä. Hänen tehopisteensä 34 ottelusta ovat 18+11=29. Suomalaisten pistepörssiä Laine johtaa ylivoimaisesti pörssin kakkosena olevan toisen Tappara-kasvatin Aleksander Barkovin ollessa seitsemän pisteen päässä.

Winnipeg Jets voitti Colorado Avalanchen 4-1. Avalanchen Mikko Rantanen, joka vuosi sitten oli Laineen kanssa voittamassa nuorten MM-kultaa Suomen joukkueen kapteenina, merkkautti syöttöpisteen.

Rantanen on kauden 25 NHL-ottelussaan kerännyt tehopisteet 4+10=14. Suomalaisten pistepörssissä hän on yhdeksäntenä.

Muista viime kauden kultasankareista Sebastian Ahon on saalistanut NHL:ssä tehot 5+11=16 ja Jesse Puljujärvi 1+7=8.